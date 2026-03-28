В Эстонии опровергли информацию об открытии неба для дронов ВСУ

НЕБО ЗАКРЫТО?

Глава эстонского МВД Игорь Таро опроверг сообщения о якобы наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими дронами. Представители посольства России в Таллине подчеркнули, что расценивают удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье РФ как крайне враждебные, передает РИА Новости.

Кроме того, в дипмиссии рассказали агентству, что сотрудники российского посольства в Таллине обсудили в МИД Эстонии вопрос украинских беспилотников.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может «втемную использовать» страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников.