В Эстонии опровергли информацию об открытии неба для дронов ВСУ
При этом в эстонском МИД подчеркнули, что военные не стали сбивать БПЛА ВСУ, чтобы не допустить конфликта с РФ.
В Эстонии опровергли информацию об открытии неба для пролета украинских дронов. В Латвии подчеркнули, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов ВСУ . При этом в МИД Эстонии рассказали, что военные не стали сбивать украинский БПЛА, чтобы не допустить конфликта с РФ. Между тем, в России заверяют, что если прибалтийские государства все же откроют свое небо для атак на российские территории, то поучат ответ от Москвы.
НЕБО ЗАКРЫТО?
Глава эстонского МВД Игорь Таро опроверг сообщения о якобы наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими дронами. Представители посольства России в Таллине подчеркнули, что расценивают удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье РФ как крайне враждебные, передает РИА Новости.
Кроме того, в дипмиссии рассказали агентству, что сотрудники российского посольства в Таллине обсудили в МИД Эстонии вопрос украинских беспилотников.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может «втемную использовать» страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников.
«Киевский режим хорошо известен тем, что, используя нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран-членов ЕС, конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах», - сказал официальный представитель Кремля журналистам.
При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с НСН заметил, что если Польша и прибалтийские страны дадут право пролета над своей территорией украинским беспилотникам, то получат в ответ «дронную шизофрению».
«Дронная шизофрения станет частью повседневной жизни граждан трех прибалтийских стран и Польши. Со всеми вытекающими последствиями для их безопасности и уверенности в завтрашнем дне. В том, что касается России, то у нас найдутся различные варианты для ответа на подобное развитие событий», - заявил он.
В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов считает, что при помощи запуска БПЛА из Прибалтики Брюссель пытается узнать, каким образом РФ будет реагировать «на прямое участие НАТО в конфликте».
«У России есть возможность уничтожать те украинские дроны, которые появляются над Прибалтикой и летят в нашу сторону, над территорией этих стран. Не над нашей территорией, а над прибалтийскими государствами», - приводит его слова издание «Аif.ru».
БПЛА «ИЗ ПРИБАЛТИКИ»
Согласно информации эстонской полиции, утром 25 марта беспилотник ВСУ сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер недалеко от Нарвы у границы с Россией. В то же время губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки 56 украинских дронов.
После произошедшего ряд СМИ объявил, что Эстония, Литва и Латвия якобы открыли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ. Telegram-канал «Mash» писал, что их запускают с территории Черниговской области, и чтобы добраться до цели необходимо покрыть около 850 км. Маршрут, открытый прибалтийскими странами, значительно сокращает это расстояние и позволяет обойти системы ПВО РФ. Сообщалось, что украинские дроны огибают Белоруссию через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию и акваторию Балтийского моря, получив открытый выход в Финский залив, пишет RT.
Однако позже в Министерстве обороны Латвии заявили, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов ВСУ по территории России, пишет «Delfi.lv». В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные не стали сбивать вторгшийся БПЛА, чтобы не допустить конфликта с РФ, передает издание «Postimees». По его словам, военные своевременно обнаружили летящие дроны, но риски при их уничтожении оценивались руководством как слишком высокие.
«Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», - сказал Певкур на русском языке.
Отмечается, что сейчас в Эстонии продолжают официальное расследование обстоятельств падения украинских беспилотников. Министр отметил, что, если специалисты установят факт целенаправленного воздействия на эту технику российских систем радиоэлектронной борьбы, эстонские власти возложат итоговую ответственность за случившееся на российскую сторону, передает RT.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что интенсивность украинских атак беспилотниками в последнее время объясняется тем, что им поставляют дроны 54 страны мира, а также тем фактом, что Европа отчаянно пытается затянуть для России военный конфликт до 2030 года.
