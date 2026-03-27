Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди
27 марта 202614:33
Не исключено, что самая большая война на Ближнем Востоке ещё впереди. Как пишет РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в этом случае весь регион на десятилетия превратится в «очаг нестабильности».
«И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный... очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями», - заключил он.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
