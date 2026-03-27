Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди

Не исключено, что самая большая война на Ближнем Востоке ещё впереди. Как пишет РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в этом случае весь регион на десятилетия превратится в «очаг нестабильности».

«И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный... очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями», - заключил он.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
