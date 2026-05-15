Мешает работать: Российские врачи пожаловались на отключение интернета

В исследовании участвовали 1600 врачей-специалистов. 54% заявили, что отключения интернета на рабочем месте стали регулярной проблемой. В том числе, в поле для свободного ответа несколько человек указали, что проводной интернет в их медицинской организации не предусмотрен, поэтому отключение мобильного вовсе «отрезало» их от привычного ритма работы.

Большинство специалистов, а также их пациенты, так или иначе, сталкиваются с трудностями при оказании медпомощи из-за отсутствия интернета, что влияет на ее оперативность и качество. Возникают затруднения при онлайн консультациях. Чаще всего отключения бьют по доступу к профессиональной информации непосредственно на приеме, отмечают медики: 59% из них не могут в нужный момент уточнить сведения о препарате или методе лечения.

Например, невролог из Брянской области заявил, что раньше он мог оперативно рассчитать корректную дозировку при назначении антибактериального препарата с помощью специального приложения-калькулятора. Однако приложение требует интернет-соединения, и теперь такой возможности нет.

Еще 56% заявили, что лишились возможности посмотреть на рабочем месте справочные системы поддержки клинических решений, 49% — доступа к медицинским базам данных и научным публикациям. 33% врачей не может передать данные пациента в систему или получить результаты анализов, еще 40% — связаться с коллегами или пациентами.

