Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило вступить в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил лидер мятежников Абдель Малик аль-Хуси, передает агентство SABA.
По словам аль-Хуси, движение без колебаний выполнит свой исламский долг и выступит «против тиранов нашего времени - евреев, сионистов и их американских приспешников».
Также лидер хуситов призвал Саудовскую Аравию прекратить проявлять враждебность к народу Йемена и принять принцип добрососедства.
Ранее СМИ сообщали, что США и Израиль пытаются дипломатическими методами не допустить вовлечения хуситов в ближневосточный конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
- Япония ужесточит правила получения гражданства
- В Череповце при атаке БПЛА зафиксировали восемь прилетов
- СМИ: Иран не просил США о новой паузе в ударах
- Тимур Иванов просит вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его
- Из-за войны на Ближнем Востоке туроператоры РФ потеряли около 7 млрд рублей
- В России введут новые правила при переводе денег
- Кремль назвал победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте
- В США завершилось второе заседание по делу Мадуро