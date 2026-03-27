Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило вступить в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил лидер мятежников Абдель Малик аль-Хуси, передает агентство SABA.

По словам аль-Хуси, движение без колебаний выполнит свой исламский долг и выступит «против тиранов нашего времени - евреев, сионистов и их американских приспешников».

Также лидер хуситов призвал Саудовскую Аравию прекратить проявлять враждебность к народу Йемена и принять принцип добрососедства.

Ранее СМИ сообщали, что США и Израиль пытаются дипломатическими методами не допустить вовлечения хуситов в ближневосточный конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

