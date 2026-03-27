Трамп готовит решающий удар по Ирану на фоне «успешных» переговоров
Лавров опроверг сообщения о помощи Москвы Тегерану разведданными, президент Ирана поблагодарил руководство и народ России за поддержку, а Трамп продолжает уверять всех в «успешных» переговорах.
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана.
По его словам, мера будет действовать до 6 апреля. Глава государства указал, что «переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно».
«По запросу правительства Ирана, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней», - сообщил он.
ИРАН ТРАМПА НЕ ПРОСИЛ
При этом Тегеран не запрашивал у Вашингтона десятидневную остановку ударов по энергетическим объектам, сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников издания, Иран до сих пор не дал окончательный ответ на план США по прекращению войны. Отмечается, что шансы на перемирие пока остаются низкими, поскольку обе стороны продолжают выдвигать жёсткие и взаимно неприемлемые условия.
Несмотря на позитивный настрой Трампа в официальных заявления, СМИ сообщают, что Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован.
Axios утверждает, что власти США разрабатывают варианты «решающего удара» по Ирану, который подразумевает высадку войск, массированные бомбардировки. Американскому президенту Дональду Трампу представят на выбор: высадку войск на остров Харк или его блокаду; высадку на остров Ларак, позволяющий Тегерану удерживать контроль над Ормузским проливом.
Пять арабских государств Персидского залива предоставили США территорию для нанесения ударов по территории Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт предоставили свои территории и воздушные пространства для американской стороны.
До этого сразу несколько республиканцев в Конгрессе США дали понять, что наземная операция Вашингтона против Ирана уже рассматривается и может начаться в ближайшее время.
На фоне угроз и планов США в Иране пригрозили перекрыть еще один пролив и тем самым расширить географию конфликта. По данным иранского информагентства Tasnim, Тегеран может создать угрозу такому ключевому морскому маршруту, как Баб-эль-Мандебский пролив.
Также Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. В заявлении Тегерана говорится о готовности к жестким действиям в ответ на возможную эскалацию.
ИРАН БЛАГОДАРИТ НА РУССКОМ
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил руководство и народ России за поддержку. Он написал пост в соцсети Х на русском языке.
«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», - отметил он.
Он также подчеркнул, что «сопротивление и мужество иранского народа» способствуют безопасности стран региона.
До этого глава государства благодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь Ирану. Глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран получает от российской стороны помощь «по многим направлениям».
При этом Москва не передает Тегерану разведывательную информацию в его конфликте с США и Израилем, сообщил телекомпании France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия поставляла Ирану «определенные виды продукции военного назначения», но российская сторона не может согласиться с обвинениями в том, что она помогает этой стране разведданными.
Дипломат отметил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива знают все в регионе, так как это является открытой информацией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения о том, что РФ якобы отправила Ирану свои беспилотники.
«Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимания», - подчеркнул пресс-секретарь.
- Стубб заявил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
- Трамп готовит решающий удар по Ирану на фоне «успешных» переговоров
- СМИ: В США провели испытания неизвестной ракеты
- В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации
- «АвтоВАЗ» весной введет подписку на Lada Vesta
- Гергиев: Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года
- Экс-министр экономики заявил, что налог на СБП заставит россиян уйти в наличные
- Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке
- Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
- Япония ужесточит правила получения гражданства