ИРАН ТРАМПА НЕ ПРОСИЛ

При этом Тегеран не запрашивал у Вашингтона десятидневную остановку ударов по энергетическим объектам, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Иран до сих пор не дал окончательный ответ на план США по прекращению войны. Отмечается, что шансы на перемирие пока остаются низкими, поскольку обе стороны продолжают выдвигать жёсткие и взаимно неприемлемые условия.

Несмотря на позитивный настрой Трампа в официальных заявления, СМИ сообщают, что Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован.

Axios утверждает, что власти США разрабатывают варианты «решающего удара» по Ирану, который подразумевает высадку войск, массированные бомбардировки. Американскому президенту Дональду Трампу представят на выбор: высадку войск на остров Харк или его блокаду; высадку на остров Ларак, позволяющий Тегерану удерживать контроль над Ормузским проливом.

Пять арабских государств Персидского залива предоставили США территорию для нанесения ударов по территории Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт предоставили свои территории и воздушные пространства для американской стороны.

До этого сразу несколько республиканцев в Конгрессе США дали понять, что наземная операция Вашингтона против Ирана уже рассматривается и может начаться в ближайшее время.

На фоне угроз и планов США в Иране пригрозили перекрыть еще один пролив и тем самым расширить географию конфликта. По данным иранского информагентства Tasnim, Тегеран может создать угрозу такому ключевому морскому маршруту, как Баб-эль-Мандебский пролив.