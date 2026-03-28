Хуситы обозначили условия для вступления в войну с США и Израилем
Йеменские хуситы, представляющие движение «Ансар Алла», обозначили условия для вступления в войну с США и Израилем на стороне Ирана. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя ВС повстанцев.
Яхьи Сариа заявил, что хуситы присоединятся к конфликту, если в него также вступят сторонние военные альянсы, поддерживающие Израиль и США. Кроме того, он добавил, что движение примкнет к столкновению при нанесении ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря. Сариа также пообещал, что хуситы готовы поддержать ИРИ, если градус эскалации будет повышен.
Кроме того, в движении потребовали немедленно прекратить агрессию против Палестины, Ливана, Ирана и Ирака, а также снять «несправедливую блокаду Йемена».
Позже стало известно, что хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по военным объектам на юге Израиля. В ВС движения объявили, что повстанцы продолжат атаки до прекращения агрессии против Ирана и его союзников.
До этого хуситы уже говорили о своей готовности присоединиться к конфликту на Ближнем Востоке, но не рассказали, какие именно операции могут провести.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Хуситы обозначили условия для вступления в войну с США и Израилем
