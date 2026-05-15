МИД РФ: В Россию переселились сотни тысяч украинцев

Сотни тысяч граждан Украины переехали в Россию после начала специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадия Овечко.

Уехать и вернуться? В России спорят о судьбе релокантов

По его словам, эти люди обосновались в стране вне рамок государственной программы по переселению соотечественников. Дипломат отметил, что для украинцев, прибывающих в страну, действует особая процедура верификации личности и обстоятельств въезда.

Ранее стало известно, что соотечественники активно возвращаются в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
