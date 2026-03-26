Сильнейший удар: Чем ответит Иран на наземную операцию США
Трамп готовится нанести по Ирану «сильнейший удар», США готовят наземную операцию, чтобы заставить Иран пойти на переговоры. При этом Тегеран не намерен сдаваться, уверяют эксперты, поэтому последуют ответные меры в случае эскалации.
Сразу несколько республиканцев в Конгрессе США дали понять, что наземная операция Вашингтона против Ирана уже рассматривается и может начаться в ближайшее время, сообщает The Wall Street Journal. При этом Иран в ответ на подобную риторику угрожает не менее серьезным ответом.
Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удар «сильнее, чем когда-либо», если Тегеран не станет обсуждать сделку с Вашингтоном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
США: ГОТОВЯТ ЗАХВАТ
Так, накануне журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники сообщил, что минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей вооруженных сил Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время.
О потенциальной операции до этого писали и другие СМИ. Наиболее вероятным сценарием считается высадка американских военных на остров Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.
Иран уже усиливает оборону острова, утверждает CNN. Источники телеканала передают, что Тегеран перебросил туда военных и силы ПВО, а также минирует территорию.
В случае захвата острова американский лидер Дональд Трамп якобы собирается надавить на Иран, чтобы тот открыл Ормузский пролив.
При этом накануне Тегеран разрешил судам из России и других дружественных стран проходить через блокированный Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Tasnim. Он уточнил, что не видит смысла разрешать «противникам» использовать пролив. Среди тех, кому разрешен проход, также Индия, Китая, Ирак и Пакистан.
Эксперты считают, что Вашингтон вполне способен оккупировать остров Харк, однако удержать его будет непросто, так как Иран очень хорошо подготовился.
ВВС США разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток. Это базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тысячи морских пехотинцев.
Дональд Трамп готовится захватить остров Харк или занять ключевые точки на побережье острова, где базируются иранские военные силы, 2,2 тысячи морских пехотинцев США будут выполнять конкретную задачу. Об этом НСН рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Чтобы бороться с Ираном, этих сил, конечно, недостаточно. Но Трамп этим и не будет заниматься, ему нужно закончить всю эту историю максимум через 2-3 недели, и, поверьте мне, она так и закончится. Сколько по времени США смогут удерживать остров Харк, зависит от подготовки Ирана, а он за 20 лет подготовился очень хорошо», - отметил он.
ИРАН: ГОТОВИТ ОТВЕТ
На фоне угроз и планов США в Иране пригрозили перекрыть еще один пролив и тем самым расширить географию конфликта. По данным иранского информагентства Tasnim, Тегеран может создать угрозу такому ключевому морскому маршруту, как Баб-эль-Мандебский пролив.
Военный источник утверждает, что Иран полностью готов к эскалации в случае наземной операции США. Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей и соединяет Красное море с Аденским заливом. Его закрытие, по оценкам экспертов, существенно повлияет на глобальную экономику, так как на залив приходится около 12% контейнерных перевозок. Пролив также играет важную роль в доступе к Суэцкому каналу.
Также Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. В заявлении Тегерана говорится о готовности к жестким действиям в ответ на возможную эскалацию.
Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана, у ОАЭ есть и свои мощные подразделения, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Если предположить, что Иран рассматривает такой план, тут все не так просто. С Эмиратами не очень понятно, какими силами и ресурсами они будут это осуществлять, кто их в таком случае поддержит. У ОАЭ эффективные военные подразделения. С Бахрейном все интереснее, потому что там большая часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Там есть люди иранского происхождения. Если Иран попробует захватить часть Бахрейна, часть населения может встать на их сторону. Но в целом сама такая операция маловероятна. Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана», - рассказал он.
США и Иран ведут переговоры через посредников, утверждают западные СМИ. Ключевым посредником якобы стал командующий сухопутными войсками Пакистана Сайед Асим Мунир. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы очень хотят заключить сделку и что переговоры ведутся с «правильными людьми». По его словам, Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия. Однако, как заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, переговоров между Ираном и США не проводится.
США заявляют о ведущихся переговорах с Ираном, при этом могут готовиться к следующему этапу войны, а Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
