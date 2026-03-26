США: ГОТОВЯТ ЗАХВАТ

Так, накануне журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники сообщил, что минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей вооруженных сил Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время.

О потенциальной операции до этого писали и другие СМИ. Наиболее вероятным сценарием считается высадка американских военных на остров Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

Иран уже усиливает оборону острова, утверждает CNN. Источники телеканала передают, что Тегеран перебросил туда военных и силы ПВО, а также минирует территорию.

В случае захвата острова американский лидер Дональд Трамп якобы собирается надавить на Иран, чтобы тот открыл Ормузский пролив.

При этом накануне Тегеран разрешил судам из России и других дружественных стран проходить через блокированный Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Tasnim. Он уточнил, что не видит смысла разрешать «противникам» использовать пролив. Среди тех, кому разрешен проход, также Индия, Китая, Ирак и Пакистан.

Эксперты считают, что Вашингтон вполне способен оккупировать остров Харк, однако удержать его будет непросто, так как Иран очень хорошо подготовился.

ВВС США разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток. Это базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тысячи морских пехотинцев.