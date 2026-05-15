Обломки беспилотника задели многоэтажку в Рязани, начался пожар
15 мая 202606:01
Денис Постольский
Рязанская область подверглась атаке беспилотников, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.
По его словам, работает ПВО. От обломков повреждения получили несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий.
Ранее стало известно, что от атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей,
