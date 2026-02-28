«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран

«ЩИТ» ИЗРАИЛЯ

Утром субботы Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении военными страны «превентивного» удара по Ирану. После этого в государстве ввели чрезвычайное положение. В ведомстве объяснили, что атака по ИРИ была нацелена на «устранение угрозы Израилю».

Известно, что взрывы были слышны в центре Тегерана, в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Агентство «Reuters» передавало, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи из Тегерана доставили в безопасное место.

Гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что израильская операция против ИРИ получила название «Щит Иегуды», при этом, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, операция против Ирана называется «Рык льва». Сообщалось, что она готовилась несколько месяцев, и агентство «Reuters» писало, что дата атаки Израиля на Иран была определена еще несколько недель назад.