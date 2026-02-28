«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран
В ответ на это Тегеран атаковал Израиль и ударил по военным базам США на Ближнем Востоке.
Несмотря на согласие Ирана на отказ от всех запасов обогащенного урана после переговоров с США, утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по ИРИ в рамках операции «Щит Иегуды». Позже американский президент Дональд Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против республики под названием «Эпическая ярость». В ответ на это Иран выпустил по Израилю десятки ракет и атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке.
«ЩИТ» ИЗРАИЛЯ
Утром субботы Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении военными страны «превентивного» удара по Ирану. После этого в государстве ввели чрезвычайное положение. В ведомстве объяснили, что атака по ИРИ была нацелена на «устранение угрозы Израилю».
Известно, что взрывы были слышны в центре Тегерана, в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Агентство «Reuters» передавало, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи из Тегерана доставили в безопасное место.
Гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что израильская операция против ИРИ получила название «Щит Иегуды», при этом, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, операция против Ирана называется «Рык льва». Сообщалось, что она готовилась несколько месяцев, и агентство «Reuters» писало, что дата атаки Израиля на Иран была определена еще несколько недель назад.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), который является частью вооруженных сил страны, подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. Например, в результате израильской атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана в начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» погибли более 50 человек, еще около 60 пострадали, передает агентство «Mehr». Изначально говорилось о пяти жертвах, пишет RT.
Кроме того, целями операции ЦАХАЛ были несколько министерств на юге Тегерана. Телеканал CNN передавал, что целью атаки Израиля на Иран были ключевые фигуры иранского руководства, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник штаба вооруженных сил Сейед Абдулрахим Мусави и президент ИРИ Масуд Пезешкиан.
СМИ даже писали якобы о ликвидации главнокомандующего иранской армией Амира Хатами. Однако в пресс-службе ВС ИРИ опровергли эту информацию, завив, что он жив и продолжает командовать войсками, передает RT.
«ЭПИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» США
После начала обстрелов Ирана американский президент Дональд Трамп официально подтвердил начало военной операции США против ИРИ. Он заявил, что целью Вашингтона в Иране является защита «американского народа» и устранение «непосредственных угроз со стороны иранского режима», а также ликвидация нынешнего правительства республики.
В Пентагоне заявили, что новая атака США на Иран называется «Эпическая ярость». Трамп рассказал, что США якобы предупреждали Тегеран не возобновлять ядерную программу после ударов, но в ИРИ отказались от этого.
Американский президент заметил, что США собираются уничтожить иранские ракеты, полностью разрушить ракетную промышленность и военно-морские силы страны. При этом Трамп сказал, что США могут понести потери в ходе операции в Иране, но делают все, чтобы их минимизировать.
Издание «The New York Times» писало, что решение об ударах было принято после того, как президент США разочаровался в переговорах по ядерной программе Ирана. По данным источника, американские чиновники заявили, что новая атака США на ИРИ будет мощнее, чем в июне 2025 года, когда Вашингтон атаковал иранские ядерные объекты.
В ночь на 22 июня 2025 года военно-воздушные и военно-морские силы США провели военную операцию «Полуночный молот», атаковав несколько ядерных объектов в Иране, в том числе завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. Эти ядерные объекты являлись одними из наиболее значимых центров по обогащению урана в республике.
В ответ на это Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Все это произошло на фоне израильской военной операции против Ирана, начавшейся 13 июня прошлого года, и ответных ударов Ирана по Израилю.
ОТВЕТ ИРАНА
28 февраля 2026 года Иран в ответ на израильские удары выпустил по Израилю несколько десятков ракет. СМИ писали, что жители Иерусалима говорили примерно о 50 хлопках.
Шиитское движение йеменских хуситов «Ансар Алла» официально объявило о возобновлении ракетных и беспилотных атак по судам США и по Израилю в поддержку Ирана. Отмечается, что первый удар может быть нанесен уже вечером субботы. Также о поддержке Ирана заявила ливанская организация «Хезболла».
Сообщалось, что баллистические ракеты были запущены из Йемена. По данным израильских мониторинговых агентств, целями для атак хуситов могут быть как территория Израиля, так и базы США на Аравийском полуострове.
Между тем, в ответ на атаку США Иран уже ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке. По данным иранского государственного телевидения, под обстрел попали объекты США в Катаре, Бахрейне, Кувейте и в ОАЭ.
Отмечается, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США. Агентство BNA подтвердило попадание иранских ракет по центру обслуживания флота. Под удар Ирана попала и авиабаза Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны страны рассказали, что системы ПВО перехватили лишь три иранские ракеты, остальным удалось достичь цели.
В ОАЭ Иран поразил авиабазу Аль-Дхафра в Абу-Даби. При этом там в результате иранского обстрела погиб житель Эмиратов. Издание «Gulf News» со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что смертельные ранения получил один человек, после того, как обломок иранской ракеты упал на жилой дом в Абу-Даби. По предварительной информации, ракету сбили силы ПВО.
Также в Абу-Даби взрывы раздались недалеко от главного аэропорта города. В связи с этим международные авиакомпании, в частности из Турции и Индии, сообщили о приостановке рейсов на Ближний Восток.
Позже очевидец рассказал РИА Новости, что на фоне происходящего днем субботы в аэропорту Абу-Даби были отменены все рейсы, воздушное пространство было закрыто. Сообщалось, что взрывы также были слышны в Дубае. К тому же в ответ на атаку Тегерана Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли воздушное пространство, а Кувейт приостановил полеты в Иран.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры США с Ираном были лишь операцией прикрытия для Дональда Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли»
- «Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран
- «Автостат»: Почти 70% российского автопарка составляют машины старше 10 лет
- Любимова заявила об интересе Таиланда к российскому кинематографу
- СМИ: Россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль
- В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия после ударов Ирана
- Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране возросло до 51
- ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть
- Медведев прокомментировал удары США по Ирану
- Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером