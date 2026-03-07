«Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке

«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит... права иранского народа в условиях текущих атак», - говорится в сообщении канцелярии иранского президента.

При этом в Кремле уточнили, что российский лидер подтвердил принципиальную позицию о необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин предпринимает активные шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке и намерен продолжать эту работу.

Между тем, официальный представитель Кремля еще 5 марта говорил, что Россия не является частью обострившегося конфликта, пишет RT.

«Та война, которая идет, — это не наша война», - сказал Песков корреспонденту информационной службы «Вести».