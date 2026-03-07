«Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке
Это произошло во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.
В Иране официально заявили, что ожидают помощи от России в обострившемся конфликте на Ближнем Востоке. В МИД РФ заметили, что Москва может «выполнять роль фактора стабилизации» в сложившейся ситуации. При этом в Кремле подчеркивают, что Россия не является участником конфликта.
ИРАН ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У РФ
Накануне в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил Москву поддержать законные права республики на международной арене. Кроме того, он также поблагодарил граждан и правительство России за обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
В свою очередь Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, членов его семьи, представителей военно-политического руководства страны и многочисленными жертвами среди мирного населения. По итогам разговора, стороны договорились поддерживать дальнейший контакт. Путин подчеркнул, что находится в постоянном взаимодействии с руководителями государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает RT.
«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит... права иранского народа в условиях текущих атак», - говорится в сообщении канцелярии иранского президента.
При этом в Кремле уточнили, что российский лидер подтвердил принципиальную позицию о необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин предпринимает активные шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке и намерен продолжать эту работу.
Между тем, официальный представитель Кремля еще 5 марта говорил, что Россия не является частью обострившегося конфликта, пишет RT.
«Та война, которая идет, — это не наша война», - сказал Песков корреспонденту информационной службы «Вести».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио РБК заметила, что Москва может выполнять роль фактора стабилизации на Ближнем Востоке за счет проведения дружественной и конструктивной политики, учитывающей интересы всех участников региональных процессов.
ПОМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ?
Замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Плеханова и автор Тelegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в январе 2025 года, не предусматривает для первой страны обязательств по вмешательству в противостояние. Он объяснил, что у Москвы отсутствуют прямые военные обязательства перед иранской стороной. Вместе с тем, по его словам, в случае конфликта государства с третьей стороной соглашение допускает только обмен разведданными, дипломатическую поддержку на мировых площадках и развитие военно-технического сотрудничества.
«В случае атаки на одну из сторон, другая держава обязуется не участвовать в этой агрессии. То есть если кто-то нападет на Россию или то, что сейчас происходит с Ираном, участники этого соглашения обязуются не участвовать в конфликте на стороне противника», - приводит его слова «Лента.ру».
При этом депутат Андрей Колесник в беседе с изданием заявил, что Москва все равно окажет Ирану военную и другую помощь, так как РФ и ИРИ связаны договором, и ситуация в том числе касается российской безопасности. По его словам, Россия не будет отправлять своих военных в зону боевых действий в республике, но может направить в качестве помощи необходимую технику и авиацию.
«Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят. Это прерогатива высшего руководства страны», - добавил Колесник в интервью «Ленте.ру».
До этого посол Израиля в РФ Одед Йосеф выразил озабоченность по поводу несоответствия между позицией Москвы относительно ситуации вокруг Ирана и ее заявленной поддержкой безопасности Израиля. Однако израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН удивился такому заявлению, отметив, что на этот счет нет никаких документов. Кроме того, добавил он, это не Израиль воюет с Ираном, а западная коалиция с ИРИ.
«Насколько мне известно, нет никаких договоренностей и обязательств России поддерживать Израиль. Тем более, что речь идет не о Израиле, а уже о западной коалиции. Никаких документов о взаимопомощи между Россией и Израилем не могло быть подписано. Даже если были какие-то документы в период СССР, все они аннулированы, потому что Российская Федерация — это другое государство. Военное сотрудничество было между российским контингентом в Сирии в период режима Башара Асада (экс-президент Сирии – прим. НСН) и военно-воздушными силами Израиля, которые наносили удары по иранским целям в Сирии. Но сирийский режим пал, российский контингент частично вышел, и эти договоренности потеряли юридическую силу. По поводу Ирана никаких документов по сотрудничеству между Израилем и Россией нет», - объяснил Ципис.
СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Между тем, конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн».
«Ракетная система Военно-морских сил Ирана выпустила ракету класса "берег - море" по кораблю США USS Abraham Lincoln», - говорится в заявлении КСИР в Telegram.
При этом в Корпусе не рассказали подробностей о последствиях удара. Официальных комментариев со стороны США пока тоже не поступало.
В свою очередь Израиль попытался высадить десант в горах на границе Ливана с Сирией. По данным телеканала «Al-Mayadeen», три израильских вертолета приземлились в горной местности на сирийско-ливанской границе. Отмечается, что с вертолетов попытались высадиться десантники в местности Бриталь. Источник уточнил, что были слышны звуки боестолкновений. Тем временем в районе Хияма на юге страны, где не утихают столкновения с применением ПТРК, отряды шиитского сопротивления атаковали из засады израильских военных.
До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана, передают «Известия».
Ранее гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке в зоне риска оказались поставки в Россию из Ирана арбузов, фисташек и зимнего киви.
Горячие новости
- Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях
- При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
- Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
- В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА
- Названы самые востребованные писательницы в России
- «Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке
- В Ельце рядом с жилым домом упал беспилотник
- Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие знают
- Под Рязанью 11 поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры
- Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой