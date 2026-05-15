СМИ: До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия

Центробанк прогнозирует, что по итогам года среднегодовая ставка составит 14–14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование малого и среднего бизнеса охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%.

Количество заявок на реструктуризацию за 2025 год увеличилось в 1,7 раза, однако банки одобряют лишь треть из них. Это может привести к резкому росту просрочек.

Поддержка государством большого количества предпринимателей вредна, если бизнес не справляется, он должен уйти с рынка. Об этом НСН заявил бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

