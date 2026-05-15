СМИ: До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия
При слишком медленном снижении ключевой ставки в России под угрозой закрытия в текущем году могут оказаться до 15% микропредприятий, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Центробанк прогнозирует, что по итогам года среднегодовая ставка составит 14–14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование малого и среднего бизнеса охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%.
Количество заявок на реструктуризацию за 2025 год увеличилось в 1,7 раза, однако банки одобряют лишь треть из них. Это может привести к резкому росту просрочек.
Поддержка государством большого количества предпринимателей вредна, если бизнес не справляется, он должен уйти с рынка. Об этом НСН заявил бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Горячие новости
- СМИ: До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия
- Обломки беспилотника задели многоэтажку в Рязани, начался пожар
- Стоимость ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч
- МИД РФ: В Россию переселились сотни тысяч украинцев
- ЦБ: Финансовые потери россиян от мошенников сокращаются
- Косачев: Коррупционный скандал Зеленского - самый мощный удар по Европе
- Мешает работать: Российские врачи пожаловались на отключение интернета
- Россиян обвинили в провале мусорной реформы
- Сын Мадуро: Отец сидит в общей камере на 18 человек
- Россияне массово отказываются от отдыха на Черном море из-за разливов нефти