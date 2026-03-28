Иран заявил о гибели 21 украинца при ударе по складу беспилотников в Дубае
Иранские вооружённые силы заявили, что нанесли удар по складу систем противодействия беспилотникам в Дубае.
По данным центрального оперативного командования «Хатам аль‑Анбия», на объекте хранилось вооружение, поставленное Украиной, а также находились 21 украинский сотрудник — предположительно, все они погибли.
В заявлении уточняется, что атака произошла одновременно с ударами по укрытиям американских военных в том же городе. При этом иранская сторона отмечает: точных данных о судьбе украинцев пока нет, но их гибель весьма вероятна.
МИД Украины опроверг эти сведения, назвав заявление Ирана фейком, сообщают украинские СМИ.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Исследование: Менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
- Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него
- Иран заявил о гибели 21 украинца при ударе по складу беспилотников в Дубае
- Генштаб сообщил о выполнении задания по осеннему призыву
- Умер звезда фильмов «Назад в будущее» и «Топ Ган» Джеймс Толкан
- В РФ предрекли рост доли нишевой парфюмерии до 25%
- Цена содержания машины в России к 2026 году выросла на 40%
- Армия России освободила Брусовку в ДНР
- Рейс из Белграда в Санкт-Петербург третий день не может добраться до Пулково
- Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек