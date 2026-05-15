В Рязани из-за атаки ВСУ погибли три человека

Три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Рязани. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

«Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», - написал губернатор на платформе «Макс».

Как указал Малков, из-за террористической атаки получили повреждения два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия.

Отмечается, что специалисты разбирают поврежденные конструкции. Организована эвакуация населения.

Ранее в Алешках Херсонской области сотрудница коммунальной службы погибла из-за удара украинского БПЛА, пишет 360.ru.

