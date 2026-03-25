Возможно, заявлениями о уже ведущихся с Ираном переговорах Трамп пытается отвлечь внимание, а в действительности готовится следующему этапу войны на Ближнем Востоке.

«Это информационный вброс про переговоры, потому что иранцы во всех СМИ отрицают, что переговоры ведутся. Вчерашнее заявление Трампа про подарок они назвали ложью (Трамп заявил, что Иран преподнес США «очень большой подарок», связанный с нефтью и газом, но не стал уточнять, какой именно, - прим. НСН). Возможно, США готовят наземную операцию, и заявления о переговорах в очередной раз используются для отвлечения внимания иранцев. Плюс Трамп пытается оценить реакцию американского общества на действия на Ближнем Востоке, сбить цены на нефть и улучшить свой стремительно падающий рейтинг», - считает Добрева.



Пока для Ирана не наступила такая ситуация, чтобы он вынужден был начать о чем-то договариваться с США.

«Трамп просто пытается каким-либо образом завершить эту войну, поскольку она очень дорого ему обходится. США готовятся к какому-то марш броску, которым может быть наземная операция с разными целями: либо против иранских островов с целью разблокировать Ормузский пролив либо по обогащенному урану. Последнее маловероятно, потому что иранцы заявляют, что у них все полностью уничтожено. Со стороны Ирана продолжаются ответные удары, то есть у него сохраняется военный потенциал. Мне не кажется, что сейчас иранцы настроены сдаться, капитулировать, принять все требования Трампа, преподнеся ему подарок. Это откровенная информационная манипуляция», - полагает специалист по Ближнему Востоку.