Никаких подарков: Иран не собирается садиться за стол переговоров с США
США заявляют о ведущихся переговорах с Ираном, при этом могут готовится к следующему этапу войны, а Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
США и Иран ведут переговоры через посредников, утверждают западные СМИ. Ключевым посредником якобы стал командующий сухопутными войсками Пакистана Сайед Асим Мунир. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы очень хотят заключить сделку и что переговоры ведутся с «правильными людьми». По его словам, Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия. Однако, как заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, переговоров между Ираном и США не проводится.
Возможно, заявлениями о уже ведущихся с Ираном переговорах Трамп пытается отвлечь внимание, а в действительности готовится следующему этапу войны на Ближнем Востоке.
«Это информационный вброс про переговоры, потому что иранцы во всех СМИ отрицают, что переговоры ведутся. Вчерашнее заявление Трампа про подарок они назвали ложью (Трамп заявил, что Иран преподнес США «очень большой подарок», связанный с нефтью и газом, но не стал уточнять, какой именно, - прим. НСН). Возможно, США готовят наземную операцию, и заявления о переговорах в очередной раз используются для отвлечения внимания иранцев. Плюс Трамп пытается оценить реакцию американского общества на действия на Ближнем Востоке, сбить цены на нефть и улучшить свой стремительно падающий рейтинг», - считает Добрева.
Пока для Ирана не наступила такая ситуация, чтобы он вынужден был начать о чем-то договариваться с США.
«Трамп просто пытается каким-либо образом завершить эту войну, поскольку она очень дорого ему обходится. США готовятся к какому-то марш броску, которым может быть наземная операция с разными целями: либо против иранских островов с целью разблокировать Ормузский пролив либо по обогащенному урану. Последнее маловероятно, потому что иранцы заявляют, что у них все полностью уничтожено. Со стороны Ирана продолжаются ответные удары, то есть у него сохраняется военный потенциал. Мне не кажется, что сейчас иранцы настроены сдаться, капитулировать, принять все требования Трампа, преподнеся ему подарок. Это откровенная информационная манипуляция», - полагает специалист по Ближнему Востоку.
На этом фоне NYT опубликовал 15 пунктов, по которым США и Иран должны договориться. Среди них сохранение Ормузского пролива как свободной морской зоны, ограничение ракетной программы по дальности и количеству, демонтаж ядерного потенциала и запрет на обогащение ядерного материала. В обмен США готовы отменить все санкции и помочь с гражданской ядерной программой в Бушере. Если же переговоры все же начнутся, то Иран вряд ли сделает уступки по ракетной программе, под вопросом и ядерные разработки. Возможно, проще будет договариваться по судоходству в Ормузском проливе.
«Ограничения ракетной программы точно невозможны, потому что действия США показали, что Ирану нужна оборонительная способность. Это касается и разработки ядерного оружия, потому что у них таких планов и не было. По Ормузскому проливу сейчас все не совсем ясно, потому что Иран говорит, что будет пропускать суда. Торг может состоять по статусу пролива: как дальше будет регулироваться судоходство, какие суда смогут проходить, чьими силами будет обеспечиваться безопасность… Возможно, Иран совместно с Оманом и другими странами региона, без участия США», - предположила Добрева.
Дональд Трамп готовится захватить остров Харк или занять ключевые точки на побережье острова, где базируются иранские военные силы, 2,2 тысячи морских пехотинцев США будут выполнять конкретную задачу, ранее НСН рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
