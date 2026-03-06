«Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
Страны Персидского залива не откажутся от сотрудничества с США из-за втягивания их в конфликт с Ираном, однако победителей в этой войне может вовсе не оказаться, заявил НСН востоковед Андрей Чупрыгин.
Страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с Ираном и системой безопасности на Ближнем Востоке, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Страны Персидского залива на фоне войны на Ближнем Востоке перестали верить в способности и желание США защищать их, пишет Foreign Policy. Как отметило издание, ответные удары Ирана по американским объектами в регионе дали понять, насколько они уязвимы. С критикой операции против Ирана выступил в том числе миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур, который отправил открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
«Отношение к Соединенным Штатам стран Персидского залива (ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии) не изменится независимо ни от чего. У этих стран с США очень плотные экономические, политические, социальные связи. Никаких признаков того, что такое произойдет сейчас или в будущем не видно. Это эмоциональный вброс. Однако это не снимает вопросы, на которые нет ответа. Эти вопросы задают сейчас все: а чем вообще вся эта история закончится и что будет с Ираном и Ближним Востоком, с системой безопасности на Ближнем Востоке? Речь идет о большом Ближнем Востоке, включая Южный Кавказ», - пояснил Чупрыгин.
Позиция России на Ближнем Востоке будет зависеть от того, каких целей в Иране добьются США и Израиль.
«Если в Иране произойдет смена политического режима и к власти придет проамериканский или контролируемый американцами коллектив, тогда прогнозировать достаточно сложно. Если нынешний политический режим выживет, то у России останется очень большой шанс играть серьезную роль в Иране. В таком случае у Ирана вряд ли останется достаточное количество союзников, к кому он мог бы обратиться за восстановлением инфраструктуры. Помимо прочего Россия является основным поставщиком зерна, а зерно в Иране – это жизнь», - добавил собеседник НСН.
Пока же в войне на Ближнем Востоке больше всех проигрывает Китай, но в итоге выигравших может попросту не оказаться.
«В Китай через Ормузский пролив поставляется 45% энергоресурсов. Китай в очень проблемную ситуацию попал. Я не стал бы прогнозировать, кто окажется на вершине горы в результате, потому что у меня ощущение, что там никого не будет», - полагает Чупрыгин.
Сенатор Андрей Климов ранее сообщил НСН, что Иран не делал России «особых» запросов о помощи.
Горячие новости
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников