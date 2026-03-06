Страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с Ираном и системой безопасности на Ближнем Востоке, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Страны Персидского залива на фоне войны на Ближнем Востоке перестали верить в способности и желание США защищать их, пишет Foreign Policy. Как отметило издание, ответные удары Ирана по американским объектами в регионе дали понять, насколько они уязвимы. С критикой операции против Ирана выступил в том числе миллиардер и бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур, который отправил открытое письмо президенту США Дональду Трампу.

«Отношение к Соединенным Штатам стран Персидского залива (ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии) не изменится независимо ни от чего. У этих стран с США очень плотные экономические, политические, социальные связи. Никаких признаков того, что такое произойдет сейчас или в будущем не видно. Это эмоциональный вброс. Однако это не снимает вопросы, на которые нет ответа. Эти вопросы задают сейчас все: а чем вообще вся эта история закончится и что будет с Ираном и Ближним Востоком, с системой безопасности на Ближнем Востоке? Речь идет о большом Ближнем Востоке, включая Южный Кавказ», - пояснил Чупрыгин.