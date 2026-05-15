СМИ: «Российские» хантавирусы могут стать опаснее

При этом они, как говорят эксперты, таят другие опасности. В частности, высокая генетическая пластичность и способность мигрировать по стране с грызунами-переносчиками. Другая потенциальная угроза в том, что РНК-вирусы, к которым относятся данные возбудители, обладают высокой изменчивостью и теоретически могут быть модифицированы в лабораторных условиях. Это один из факторов возможных биологических рисков.

По данным Роспотребнадзора, риск эффективной передачи этих патогенов от человека к человеку крайне низок, а эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране остается стабильной и контролируемой.

У хантавируса пандемического потенциала нет, несмотря на то, что он опасен для человечества, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

