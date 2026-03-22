Уничтожит электростанции? Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

При этом в ОАЭ заявили о готовности более 20 стран защищать Ормузский пролив. 

Президент США Дональд Трамп отвел Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, пригрозив уничтожить электростанции в республике. Тегеран обещал ответить мощным ударом. При этом в США также не исключили возможность захвата нескольких иранских объектов для разблокировки Ормузского пролива. Между тем, в ОАЭ объявили о готовности свыше 20 государств защищать пролив.

УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Американский президент Дональд Трамп отвел Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. В противном случае президент США пригрозил уничтожить иранские электростанции.

«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив, отказавшись от угроз, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.

В ответ на это в центральном штабе ВС ИРИ «Хатам аль-Анбия» пригрозили, что Тегеран может ударить «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США в регионе, передает RT.

В Иране также говорили, что пролив будет открыт только после прекращения конфликта и при полном выполнении условий, поставленных Тегераном, сообщает «Al Jazeera». Отмечается, что возможное дипломатическое решение для завершения противостояния должно включать компенсацию для ИРИ, прекращение нападений на отряды сопротивления в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана.

До этого представители разведывательного управления Пентагона говорили, что Иран может держать Ормузский пролив закрытым от одного до шести месяцев, передает CNN.

ЗАХВАТ ОТ США

При этом, согласно информации NBC News, власти в США обсуждают вариант захвата портов Ирана и размещения войск на небольших островах Персидского залива. Среди крупных портов ИРИ в районе Ормузского пролива — Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр и островной терминал Харк. Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Кроме этого также рассматривается вариант операции по изъятию высокообогащенного урана и захвата нефтяных объектов Ирана. При этом источники телеканала указывают, что ни один из вариантов, которые США серьезно рассматривают, не предполагает крупномасштабных развертываний войск.

Перед этим издание «Тhe Wall Street Journal» также писало, что США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата островов у южного побережья Ирана, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Согласно информации источника, Пентагон направил на Ближний Восток 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты численностью примерно 2,2 тысячи человек на десантном корабле USS Tripoli.

Отмечается, что перед обеспечением прохода судов американские военные могут нанести удары по иранским противокорабельным ракетам в районе пролива. Среди возможных целей называют остров Харк, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта. По словам экс-главы Центрального командования США Фрэнка Маккензи, вместо разрушения инфраструктуры США могут взять остров под контроль и использовать его как рычаг давления, избегая тяжелых последствий для мировой экономики.

Кроме того, рассматриваются острова Кешм, Киш и Ормуз, контроль над которыми поможет Вашингтону оказывать влияние на движение судов и противодействовать иранским силам в регионе. Однако, по мнению политолога-американиста Малека Дудакова, в текущих условиях проведение наземной операции — рискованное решение для Вашингтона.

«Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Очевидно, риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных. Другое дело, что по-другому они (США – прим. НСН) не могут разблокировать Ормузский пролив. Рано или поздно придется прибегать к радикальному сценарию, либо идти на мировую, терять лицо и признавать свое поражение», - заметил он в разговоре с НСН.

КТО ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЛИВА?

Между тем, накануне в МИД ОАЭ объявили, что число стран, готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив, увеличилось до 22. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Японии, Латвии, Литве, Эстонии, Дании, Норвегии, Швеции, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, ОАЭ и Бахрейне.

В совместном заявлении этих стран указано, что их участие должно гарантировать безопасное прохождение судов через пролив, пишет RT. Уточняется, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.

После закрытия Ормузского пролива глава Белого дома говорил, что США в случае необходимости будут обеспечивать сопровождение судов через него. Однако позже он заявил, что за безопасное судоходство должны отвечать не Штаты, а те страны, чьи экономики заинтересованы в этом пути.

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне сообщил, что посетил страны Персидского залива и провел переговоры с коллегами из арабских государств. По его словам, страны направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям, передает телеканал «TRT Haber». Глава МИД Турции добавил, что арабские государства все еще находятся под интенсивным огнем, при этом они «не имеют отношения» к конфликту.

Ограничения движения судов по Ормузскому проливу началось сразу после возобновления конфликта Ирана с Израилем и США, обострившегося в конце феврале. Блокада пролива, через который проходит примерно 20–30% мирового морского экспорта нефти и значительная часть СПГ, привела к резкому скачку цен на энергоносители.

Ранее телеканал «Al Jazeera» сообщил, что число пострадавших в результате атаки на город Арад на юге Израиля превысило 80 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

