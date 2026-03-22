Уничтожит электростанции? Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Американский президент Дональд Трамп отвел Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. В противном случае президент США пригрозил уничтожить иранские электростанции.

«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив, отказавшись от угроз, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.

В ответ на это в центральном штабе ВС ИРИ «Хатам аль-Анбия» пригрозили, что Тегеран может ударить «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США в регионе, передает RT.