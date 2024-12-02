«Шаман, квадроберы и трэш»: Скандальный год подогрел интерес к музыкантам
Квадроберы помогли стране узнать про Mia Boyka, недовольство деньгами Шамана довело его до Госдумы, Фадеев отметился «перезапусками» на фоне проблем Глюк’oZы, а «металлическая война» дала двойной эффект.
Уходящий 2024-й год оказался богат на музыкальные скандалы, ударившие как по поп-музыкантам, так и по рокерам. При этом большинство фигурантов резонансных историй вышли сухими из воды и продолжают концертную деятельность.
ТОП-1. КВАДРОБЕРЫ
Самая обсуждаемая и неожиданная околомузыкальная тема года родилась в первый день нового учебного года, который пришелся на 2 сентября. В этот день в соцсетях появилось видео с концерта певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) и ее беседа с вышедшей на сцену в маске котика девочкой-квадробером.
Вся страна узнала новое слово, которое в итоге чуть не признали «Словом года». На Бойко посыпались обвинения в буллинге со стороны коллег и политиков, а депутаты Госдумы еще долго обсуждали, какую угрозу несет стране чуждое нам явление.
Дошло до того, что о квадроберах заговорили в Кремле. 8 октября на саммите СНГ лава МИД РФ Сергей Лавров удивил «вопросом дня» армянского коллегу.
«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - сказал тогда Лавров.
Армянский министр Арарат Мирзоян замялся, а сам Лавров позже пояснил, что «посмотрел видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет».
Однако это было еще не все, потому что 9 октября о квадроберах заговорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал движение квадроберов «полной ерундой», выразив надежду, что Владимир Путин ничего о нем не слышал.
На фоне этих бурных дискуссий «отменять» певицу Mia Boyka не стали. Ей сошло с рук и озвученное в соцсетях предложение «выкусить» родителям квадроберов. Многие россияне благодаря этой истории впервые узнали и о квадроберах, и о Бойко, так что скандал пошел ей в плюс. При этом депутатам удалось «спасти» улицы российских городов от полчищ «детей-собак, бросающиеся на прохожих».
ТОП-2. ДЕНЬГИ ШАМАНА
Главный денежно-музыкальный скандал года вспыхнул в конце августа, когда стало известно, что власти Оренбурга собрались заплатить теперь уже заслуженному артисту России Шаману (SHAMAN, настоящее имя Ярослав Дронов) за выступление на Дне города 16 млн рублей. Некоторые местные жители назвали такие траты в пострадавшем от паводков регионе «пиром во время чумы», а депутат Госдумы Нина Останина предложила артисту отдать эти деньги жертвам наводнения.
Деньги Шаман не отдал, однако в Госдуме сразу захотели ограничить гонорары артистов.
«Свежий пример — гонорар Шамана в 16 миллионов за выступление в Оренбурге. Возмущение людей понятно. Отправил запрос Михаилу Мишустину, чтобы больше миллиона ни один такой концерт регионам не стоил. Не время тратить деньги на развлечения и бессмыслицу. Есть расходы важнее. Помощь нужна Курской и Белгородской области», – заявил в этой связи вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, упомянув еще и Олега Газманова.
Музыкальное сообщество с тревогой начало обсуждать возможные ограничения, ведь сегодня миллион – это смешная сумма для артистов. Тем временем Шаман сообщил о разводе, после чего ему еще и досталось за регистрацию бренда «Я русский». Однако Дронов не смутился и ответил на это анекдотом.
«А вы пробовали новую водку Шамана “Я русский?” Да нет, говорят, разведенная», — пошутил певец.
В итоге гонорары артистов решили пока не трогать, а 28 ноября Шаман и Газманов пришли на «круглый стол» в Госдуму, где говорили о патриотических песнях и молодежи.
ТОП-3. ФАДЕЕВ ПРОТИВ ГЛЮКОЗЫ
Третьей самой резонансной темой года стало «неадекватное» выступление Глюк’oZы (Натальи Ионовой-Чистяковой) на Дне металлурга в Красноярске в конце июля.
Певицу заподозрили в употреблении наркотиков, а она не очень убедительно попыталась списать все на антидепрессанты. В итоге Ионова отправилась лечиться в рехаб, из которого вышла в конце августа.
На этом фоне певицей заинтересовалась ФНС, а в октябре ее задержали в Шереметьево и оштрафовали за отказ проходить освидетельствование на наркотики.
«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», – написала Ионова в этой связи в соцсетях, а ее подруга, журналистка Ксения Собчак указала на «продюсера, который ходил жаловаться в высокие кабинеты».
Журналисты между строк прочитали намек на продюсера Максима Фадеева, который критиковал Глюк’oZу еще после «голой вечеринки», в которой принимали участие и она, и Собчак. Фадеев в ответ напомнил, что Собчак уже обвиняла режиссера Никиту Михалкова в доносах на участников «голой вечеринки».
После того злополучного мероприятия Фадеев писал, что Ионова дискредитирует концепцию проекта Глюк’oZa, в связи с чем он его перезапускает. В апреле продюсер представил «Ту самую Глюк’oZу» и трек «Мыши», в июле напомнил о наркотиках на фоне выступления Ионовой в Красноярске, в октябре, после задержания в Шереметьево вступил в полемику с певицей и Собчак, а в ноябре представил «перезапуск» группы SEREBRO.
ТОП-4. ПОСЛЕДСТВИЯ «ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ»
Ну а начало и первая половина 2024 года прошли под знаком последствий «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, на которой засветилось немало поп-музыкантов. Общество возмутилось «мракобесием на фоне СВО», а участникам действа в клубе «Мутабор» пришлось оправдываться всем возможными способами.
Филипп Киркоров отправился на Донбасс, при этом его слова «зашел не в ту дверь» уже стали легендой и мемом. Концертная деятельность Лолиты прервалась на семь месяцев, которые сама певица сравнила с тюрьмой и нарами, а Дима Билан признался, что «прошел через много испытаний», которые не помешали ему в июне выступить на «ВТБ Арене».
Певица Анна Аsti, которая «просто пела» в качестве приглашенной звезды на вечеринке Ивлеевой, осталась без новогоднего выступления в Барвихе. В марте она ударилась в благотворительность и объявила о переносе концертного тура из-за болезни, однако он продолжился уже в апреле. В июле СМИ сообщали, что певица берет за корпоративы по 9,5 млн рублей, ну а по итогам 2024 года стриминги вновь включили Асти в число самых популярных артисток.
«Отмыться» не удалось лишь двум «активным» участникам вечеринки – самой Ивлеевой и рэперу Vacio, публично раздевшемуся «до носка». Блогерша сменила откровенные наряды на водолазки, говорила о любви к Родине, публиковала фото с президентских выборов и съездила в Донбасс, однако это не ей помогло вернуть рекламные контракты. Кроме того, Ивлеевой заинтересовались в ФНС. Ну а рэпер, о которым уже подзабыли, обещал пойти в армию, но вместо этого сбежал из страны.
Ну а под конец 2024 года вечеринка ударила по генеральному продюсеру онлайн-кинотеатра Kion (принадлежит МТС) Игорю Мишину, которого СМИ называют «организатором голой вечеринки». Мишин был на вечеринке, однако МТС всячески открещивалась от причастности к ней. В конце ноября в его доме прошли обыски, после чего стало известно, что трудовой контракт с топ-менеджером расторгли по соглашению сторон «в связи с личными обстоятельствами.
«Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ и, прости меня Господи, холдингов», — подвел Мишин итоги 35-летней деятельности в медиабизнесе.
ТОП-5. «ТАЙСКИЕ СИДЕЛЬЦЫ»
Не обошлось в 2024 году и без попавших за решетку артистов. В конце января покинувшая России группа «Би-2» решила выступить в Таиланде, однако после концерта в Пхукете музыкантов, имеющих гражданство России, Израиля и Австралии, поместили в иммиграционную тюрьму, объяснив это неправильно оформленными документами.
Рокеры отказались от помощи российских дипломатов, а признанный иноагентом Егор Бортник (Лева Би-2) и вовсе заявил, что российское консульство якобы «сделало заказ» на музыкантов, чтобы их депортировали в РФ. В итоге музыканты, пробыв за решеткой с 24 по 31 января, были депортированы в Израиль, поблагодарив за это австралийское посольство и «ребят из Америки».
В середине февраля были отменены концерты «Би-2» в Дубае и Турции, в марте Лева Би-2 признался, что «мы банкроты», а в конце мая президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство этой страны гитаристу «Би-2» Максиму Андрющенко и менеджеру группы Алексею Левченко.
ТОП-6. РАСКОЛ В «СЛОТЕ»
Самым существенным потрясением на российской рок-сцене стали события в группе «СЛОТ», которые можно описать двумя словами: раскол и реинкарнация.
В начале апреля вокалистка коллектива Дария «Нуки» Ставрович заявила, что уходит из группы, лицом которой она была с 2006 года, а также распускает свой сольный проект - формацию «Нуки».
Сооснователь и вокалист «СЛОТа» Игорь «Кэш» Лобанов заявил тогда, что музыканты «в шоке», указав при этом, что надо определяться, «с кем ты».
«Мы всегда были ребята аполитичные, а сейчас так нельзя, надо выбирать, где ты и с кем ты. Это касается не музыки или какой-то одной группы, надо объединяться здесь, внутри нашей страны, так мы выживем. Надо быть своим со своими, это единственное, что возможно, остальное абстракция», - сказал тогда Лобанов НСН.
«СЛОТ» объявил, что ищет новую вокалистку, однако в июле напугал фанатов сборником под названием «Реквием». Тем не менее, опасения не подтвердились. В конце июля «СЛОТ» представил на пресс-конференции в НСН новую песню, клип и вокалистку, которой стала Дарья Равдина. В августе музыканты выступили на Family Rock Fest в Казахстане, а в сентябре дали концерт новым состав и в Москве. Ну а «Нуки» в полночь 22 ноября выпустила свой новый альбом «Терапия».
ТОП-7. «ВОЛЯ» И «МАСТЕР»
На российской метал-сцене чуть было не вспыхнула война. В декабре 2023 года группа «Мастер» объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Большаковым после его интервью в соцсетях, а уже в январе Большаков и еще два экс-участника «Мастера» - Алексей Страйк и Михаил Серышев объявили на пресс-конференции в НСН о создании супергруппы «Воля и разум».
В марте музыканты анонсировали гастрольный тур и альбом, а соцсети «Мастера» атаковали хейтеры. Отвечать им пытался лично лидер «Мастера», 64-летний Алик Грановский, однако вскоре комментарии в соцсетях были закрыты. При этом там появился разоблачительный пост о том, что 67-летний Большаков якобы пытался «начать войну» против «Арии».
«Около года назад состоялся любопытный разговор между Аликом Грановским и Андреем Большаковым. Андрей предложил Алику устроить войну против группы "Ария". Андрей сказал, что знает, как это нужно сделать. На что Алик Грановский дал категорический отказ. После чего получил ответ: "...ну, смотри...". И в итоге мы имеем травлю группы "Мастер"», - сообщалось в соцсетях «Мастера».
Музыканты «Воли и разума» не стали вступать в эту дискуссию, заверив, что группа не собирается воевать ни с «Арией», ни с Валерием Кипеловым. В начале октября коллектив презентовал альбом «Иди на свет», а в конце месяца Большаков поздравил с Днем рождения Грановского.
В итоге «металлический мир» был восстановлен, а фанаты старого-доброго трэша получили новую группу.
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