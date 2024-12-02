«Шаман, квадроберы и трэш»: Скандальный год подогрел интерес к музыкантам

ТОП-1. КВАДРОБЕРЫ

Самая обсуждаемая и неожиданная околомузыкальная тема года родилась в первый день нового учебного года, который пришелся на 2 сентября. В этот день в соцсетях появилось видео с концерта певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) и ее беседа с вышедшей на сцену в маске котика девочкой-квадробером.

Вся страна узнала новое слово, которое в итоге чуть не признали «Словом года». На Бойко посыпались обвинения в буллинге со стороны коллег и политиков, а депутаты Госдумы еще долго обсуждали, какую угрозу несет стране чуждое нам явление.

Дошло до того, что о квадроберах заговорили в Кремле. 8 октября на саммите СНГ лава МИД РФ Сергей Лавров удивил «вопросом дня» армянского коллегу.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - сказал тогда Лавров.

Армянский министр Арарат Мирзоян замялся, а сам Лавров позже пояснил, что «посмотрел видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет».

Однако это было еще не все, потому что 9 октября о квадроберах заговорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал движение квадроберов «полной ерундой», выразив надежду, что Владимир Путин ничего о нем не слышал.

На фоне этих бурных дискуссий «отменять» певицу Mia Boyka не стали. Ей сошло с рук и озвученное в соцсетях предложение «выкусить» родителям квадроберов. Многие россияне благодаря этой истории впервые узнали и о квадроберах, и о Бойко, так что скандал пошел ей в плюс. При этом депутатам удалось «спасти» улицы российских городов от полчищ «детей-собак, бросающиеся на прохожих».