Скуф, квадробер и «Орешник»: В России выбирают слово года, напугав мир Апокалипсисом
Эксперты Института Пушкина объявили, что Пушкин победил квадроберов, лингвисты указали на скуфов и нормисов, а мир обсуждает слово, которое сказал Владимир Путин.
На фоне мирового шока от внезапного знакомства с русским словом «Орешник» сразу несколько уважаемых российских организаций подводят итоги выбора «Слова 2024 года».
Первым огласил свой выбор Государственный институт русского языка имени Пушкина, фаворитом которого, как ни странно, оказалось слово «Пушкин». Кроме того, свои шорт-листы огласили сайт «Грамота.ру» и проект «Слово года» от литературных экспертов, правда, их выбор несколько разочаровал ценителей юмора и креатива.
Как пояснили в Институте русского языка, выбор «слова года» по его версии проводился на основе анализа разных источников, в том числе СМИ и соцсетей. Выбор проходил в три этапа: на первом провели народное голосование, на втором – оценили количество упоминания слов в СМИ и поисковых запросов, после чего составили шорт-лист из 14 слов, за который взялись эксперты Института Пушкина.
«По версии экспертов-русистов, словом года стало слово "Пушкин". Помимо Пушкина, эксперты выделили ещё четыре ключевых слова этого года: семья, искусственный интеллект, выборы и квадробер. Слово «квадробер» в отличие от других слов-кандидатов отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности: к примеру, в августе было задано около 400 тысяч запросов с этим словом, а в октябре – уже более 2 миллионов», - подвели итоги в ИРЯ.
СМИ тут же запестрели заголовками из серии «Пушкин победил квадроберов», а свой шорт-лист объявил сайт «Грамота.ру», аудитория которого составляет 17 млн пользователей.
«Слово года» по версии Грамоты отражает новые явления в языке и обществе, попадает в "нерв времени"», - пояснили организаторы, назвав при этом свой шорт-лист из 11 слов, основанный на опросах, анализе линвистических ресурсов, СМИ, соцсетей и поисковых запросов.
В их числе не оказалось ни Пушкина, ни квадроберов. «Грамота» отметила слова вайб, инсайт, сап, прилет, осознанность. нарратив, скуф, абьюз, аскеза, нормис и пов.
«Скуф – мужчина старше 35 лет, обычно неопрятный и работающий на бесперспективной работе. Нормис – человек с обычными, среднестатистическими интересами и вкусами, не выделяющийся среди других», - пояснили тем, кто не знает. Ну а теперь итоговым выбором займутся «специалисты в области науки о языке».
Кроме того, слово года выберет проект, который так и называется «Слово года». В его рабочую группу вошли, в частности, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов и философ Юрий Вяземский. В числе организаторов проекта оказались импринт «Лингва» (входит в издательскую группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». При этом базу слов искали с помощью ИИ в соцсетях, бестселлерах художественной и нон-фикшн литературы, а также в словарях и топовых публикациях СМИ.
В сентябре огласили ТОП-50 слов, а в сентябре искусственный интеллект выбрал десятку финалистов проекта. В их числе оказались: выборы, искусственный интеллект, любовь, ментальное здоровье, мир, осознанность, перемены, семья, ценности и цифровизация. После этого в течение месяца проходило онлайн-голосование, по итогам которого выбрали ТОП-3: искусственный интеллект, мир и семья.
Слово года по версии «Слова года» назовут 7 декабря на книжной ярмарке в Гостином дворе. Однако этот выбор несколько разочаровал поклонников всего необычного, поскольку в ТОП-50 проекта входили такие слова, как альтушка, иноагент, СВО, скуф, тапать, трушность, чиназес и эмпатия.
При этом, самым популярным словом конца этой недели стало название ракет средней дальности «Орешник», о которых впервые рассказал всему миру 21 ноября президент РФ Владимир Путин.
«21 ноября текущего года российские вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её "Орешник" (…) Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», - сказал Путин.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х видео того самого удара «Орешником», напомнившее всему миру о еще одном популярном слове в лексиконе Дмитрия Анатольевича – Апокалипсис.
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