Скуф, квадробер и «Орешник»: В России выбирают слово года, напугав мир Апокалипсисом

Как пояснили в Институте русского языка, выбор «слова года» по его версии проводился на основе анализа разных источников, в том числе СМИ и соцсетей. Выбор проходил в три этапа: на первом провели народное голосование, на втором – оценили количество упоминания слов в СМИ и поисковых запросов, после чего составили шорт-лист из 14 слов, за который взялись эксперты Института Пушкина.

«По версии экспертов-русистов, словом года стало слово "Пушкин". Помимо Пушкина, эксперты выделили ещё четыре ключевых слова этого года: семья, искусственный интеллект, выборы и квадробер. Слово «квадробер» в отличие от других слов-кандидатов отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности: к примеру, в августе было задано около 400 тысяч запросов с этим словом, а в октябре – уже более 2 миллионов», - подвели итоги в ИРЯ.

СМИ тут же запестрели заголовками из серии «Пушкин победил квадроберов», а свой шорт-лист объявил сайт «Грамота.ру», аудитория которого составляет 17 млн пользователей.

«Слово года» по версии Грамоты отражает новые явления в языке и обществе, попадает в "нерв времени"», - пояснили организаторы, назвав при этом свой шорт-лист из 11 слов, основанный на опросах, анализе линвистических ресурсов, СМИ, соцсетей и поисковых запросов.

В их числе не оказалось ни Пушкина, ни квадроберов. «Грамота» отметила слова вайб, инсайт, сап, прилет, осознанность. нарратив, скуф, абьюз, аскеза, нормис и пов.

«Скуф – мужчина старше 35 лет, обычно неопрятный и работающий на бесперспективной работе. Нормис – человек с обычными, среднестатистическими интересами и вкусами, не выделяющийся среди других», - пояснили тем, кто не знает. Ну а теперь итоговым выбором займутся «специалисты в области науки о языке».

Кроме того, слово года выберет проект, который так и называется «Слово года». В его рабочую группу вошли, в частности, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов и философ Юрий Вяземский. В числе организаторов проекта оказались импринт «Лингва» (входит в издательскую группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». При этом базу слов искали с помощью ИИ в соцсетях, бестселлерах художественной и нон-фикшн литературы, а также в словарях и топовых публикациях СМИ.

В сентябре огласили ТОП-50 слов, а в сентябре искусственный интеллект выбрал десятку финалистов проекта. В их числе оказались: выборы, искусственный интеллект, любовь, ментальное здоровье, мир, осознанность, перемены, семья, ценности и цифровизация. После этого в течение месяца проходило онлайн-голосование, по итогам которого выбрали ТОП-3: искусственный интеллект, мир и семья.

Слово года по версии «Слова года» назовут 7 декабря на книжной ярмарке в Гостином дворе. Однако этот выбор несколько разочаровал поклонников всего необычного, поскольку в ТОП-50 проекта входили такие слова, как альтушка, иноагент, СВО, скуф, тапать, трушность, чиназес и эмпатия.

При этом, самым популярным словом конца этой недели стало название ракет средней дальности «Орешник», о которых впервые рассказал всему миру 21 ноября президент РФ Владимир Путин.