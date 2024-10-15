«Война с Кипеловым – бред»: Группа «Воля и Разум» опровергла конфликт с «Арией»
Музыканты группы «Воля и Разум» собрались вместе, чтобы реализовать ряд творческих планов, и решение о создании коллектива не связано с желанием вступить в войну с Валерием Кипеловым, сказал НСН Алексей Страйк.
Группа «Воля и Разум» не конфликтует с коллективом «Ария» или лично с Валерием Кипеловым и создавалась исключительно во имя творчества, сказал в пресс-центре НСН один из музыкантов коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«Это глупость, чушь, бред, что группа создана для войны с Кипеловым. Мы собрались, чтобы заниматься тем, что нам в кайф – делать музыку, ездить по гастролям, дарить людям радость. Нам очень хорошо и комфортно друг с другом на сцене. Когда мы ездили на юбилейные концерты, мы поняли, что кайфуем друг от друга. Втроем постоянно тусили и поняли, что нам нужно что-то сделать вместе. Накопились идеи и наработки, мы нашли двух прекраснейших музыкантов», - заявил он.
В свою очередь еще один музыкант группы «Воля и Разум», экс-участник коллективов «Ария» и «Мастер» Андрей Большаков также опроверг, что обсуждал планы о крахе знаменитой группы.
«Прочитал в интернете, что я якобы разговаривал с Аликом Грановским на тему того, чтобы разрушить "Арию". Я с ним не разговаривал вообще, это глупость, полная чушь. Группа "Ария" заслуженная, она 40 лет существует! О чем тут говорить?» - подчеркнул он.
Группы «Мастер» и «Ария» стоят у истоков российского трэша и хеви-метала. При этом их история началась с раскола 1986-го года, в результате которого Валерий Кипелов и Владимир Холстинин остались в «Арии», а Алик Грановский и Андрей Большаков создали «Мастер», напоминает «Радиоточка НСН».
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