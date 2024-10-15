«Война с Кипеловым – бред»: Группа «Воля и Разум» опровергла конфликт с «Арией»

«Это глупость, чушь, бред, что группа создана для войны с Кипеловым. Мы собрались, чтобы заниматься тем, что нам в кайф – делать музыку, ездить по гастролям, дарить людям радость. Нам очень хорошо и комфортно друг с другом на сцене. Когда мы ездили на юбилейные концерты, мы поняли, что кайфуем друг от друга. Втроем постоянно тусили и поняли, что нам нужно что-то сделать вместе. Накопились идеи и наработки, мы нашли двух прекраснейших музыкантов», - заявил он.

В свою очередь еще один музыкант группы «Воля и Разум», экс-участник коллективов «Ария» и «Мастер» Андрей Большаков также опроверг, что обсуждал планы о крахе знаменитой группы.

«Прочитал в интернете, что я якобы разговаривал с Аликом Грановским на тему того, чтобы разрушить "Арию". Я с ним не разговаривал вообще, это глупость, полная чушь. Группа "Ария" заслуженная, она 40 лет существует! О чем тут говорить?» - подчеркнул он.

Группы «Мастер» и «Ария» стоят у истоков российского трэша и хеви-метала. При этом их история началась с раскола 1986-го года, в результате которого Валерий Кипелов и Владимир Холстинин остались в «Арии», а Алик Грановский и Андрей Большаков создали «Мастер», напоминает «Радиоточка НСН».

