«Квадроберы и вурдалаки»: В Кремле обсудили детей-собак, а в МИД РФ заговорили о Пи Дидди
Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знает про квадроберов, Сергей Лавров ввел в ступор армянских коллег, а Мария Захарова озаботилась печальной судьбой Джастина Бибера.
В центре внимания главных российских политиков внезапно оказались квадроберы, о которых дважды за сутки говорили в Кремле.
Подзабытый было скандальный тренд возродил на встрече с армянской делегацией на саммите СНГ глава МИД РФ Сергей Лавров, тем временем первая леди российской дипломатии Мария Захарова обратила внимание общества на американских «вурдалаков».
КРЕМЛЬ И АРМЯНСКИЕ КВАДРОБЕРЫ
Большинство россиян узнали о существовании кадроберов после инцидента с певицей Mia Boyka (Мария Бойко), которая публично обидела девочку-квадробера. С тех пор прошло больше месяца, на тему буллинга и «чуждого нам» подражания животных высказались все, кому не лень – от многочисленных депутатов до Ксении Собчак с Екатериной Мизулиной.
В этой важнейшей дискуссии не хватало лишь первых лиц государства, но этот пробел любезно исправил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Тема внезапно всплыла в Кремле на саммите СНГ – Сергей Викторович сидел за столом напротив своего армянского коллеги Арарата Мирзояна, вертел в руках телефон и сразил собеседника внезапным вопросом, видео с которым уже облетело всю страну.
«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - выпалил Лавров.
Мирзоян не нашелся, что ответить, но ему на подмогу пришел посол Армении в России Гурген Арсенян, пояснивший, что в Европе квадроберы начали «определять себя как гендер». Подробности этой милой дискуссии живописал журналист Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта».
«Сначала господин Лавров изучал в телефоне видео с велопоездкой Никола Пашиняна по утренней Москве (президент Белоруссии Александр Лукашенко в это время колол дрова в Подмосковье), а потом случайно перескочил, похоже, с одного видео на другое, то есть на этих самых квадроберов, и не удержался, поделился с присевшим за стол министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Тот не понял, о чем речь. (…) В его изображении процесс казался праздничным: "Я сам не видел, но явление есть"»,— отметил Колесников.
Лавров позже пояснил журналисту Павлу Зарубину, почему озаботился судьбой армянских квадроберов.
«Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет – такая не очень понятная вещь... Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", - отметил Лавров.
Ну а ранним утром 9 октября на животрепещущую тему высказался уже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это ерунда полная», - сказал Песков, отвечая на вопрос о движении квадроберов.
При этом он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин ничего не слышал об этом явлении.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», - посоветовал Дмитрий Сергеевич.
ОТ КВАДРОБЕРОВ ДО ВУРДАЛАКОВ
Однако маховик, запущенный Лавровым, было уже не остановить. Тему квадроберов вновь начала разгонять в соцсетях глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, ранее объявившая Бойко в буллинге и возмутившаяся тем, что «какая-то блогерша» унижает маленького ребенка чуть ли не до слез.
«Уже даже министр иностранных дел обсуждает квадробинг. Сегодня команды мощно прошлись по этому нехорошему тренду на КВН», - написала Мизулина в Telegram минувшей ночью.
Теперь страна ждет комментариев на этот счет от зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, ну а Мария Захарова тем временем обратила внимание общества еще на одну важную проблему, прокомментировав скандальные вечеринки американского рэпера Пи Дидди.
«Джастин Бибер был 13-летним ребенком, когда группа *** глумилась над ним в центре США. Где Вашингтон, может быть, они в МУС обратятся, чтобы свершилось правосудие? Он что, один был мальчик? Там же было огромное количество детей. (…) Это же была система, состоявшая из сотен людей. Каждое мероприятие, которое проводил этот самый Пафф Дэдди, всё это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей», - сказала Мария Владимировна в интервью RT.
В этой связи она призвала США на секунду оторваться от мировых проблем, оставить Россию и «не мямлить», а разобраться с преступной группировкой «вурдалаков», которая занималась сексуальными преступлениями против детей.
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