«Квадроберы и вурдалаки»: В Кремле обсудили детей-собак, а в МИД РФ заговорили о Пи Дидди

КРЕМЛЬ И АРМЯНСКИЕ КВАДРОБЕРЫ

Большинство россиян узнали о существовании кадроберов после инцидента с певицей Mia Boyka (Мария Бойко), которая публично обидела девочку-квадробера. С тех пор прошло больше месяца, на тему буллинга и «чуждого нам» подражания животных высказались все, кому не лень – от многочисленных депутатов до Ксении Собчак с Екатериной Мизулиной.

В этой важнейшей дискуссии не хватало лишь первых лиц государства, но этот пробел любезно исправил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Тема внезапно всплыла в Кремле на саммите СНГ – Сергей Викторович сидел за столом напротив своего армянского коллеги Арарата Мирзояна, вертел в руках телефон и сразил собеседника внезапным вопросом, видео с которым уже облетело всю страну.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - выпалил Лавров.

Мирзоян не нашелся, что ответить, но ему на подмогу пришел посол Армении в России Гурген Арсенян, пояснивший, что в Европе квадроберы начали «определять себя как гендер». Подробности этой милой дискуссии живописал журналист Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта».

«Сначала господин Лавров изучал в телефоне видео с велопоездкой Никола Пашиняна по утренней Москве (президент Белоруссии Александр Лукашенко в это время колол дрова в Подмосковье), а потом случайно перескочил, похоже, с одного видео на другое, то есть на этих самых квадроберов, и не удержался, поделился с присевшим за стол министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Тот не понял, о чем речь. (…) В его изображении процесс казался праздничным: "Я сам не видел, но явление есть"»,— отметил Колесников.

Лавров позже пояснил журналисту Павлу Зарубину, почему озаботился судьбой армянских квадроберов.

«Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет – такая не очень понятная вещь... Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", - отметил Лавров.

Ну а ранним утром 9 октября на животрепещущую тему высказался уже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это ерунда полная», - сказал Песков, отвечая на вопрос о движении квадроберов.

При этом он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин ничего не слышал об этом явлении.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», - посоветовал Дмитрий Сергеевич.