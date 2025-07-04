СМИ: Китаю невыгодно поражение России
Глава МИД Китая Ван И дал понять главе дипломатии Европейского союза Кайе Каллас, что Пекину невыгодно поражение России на Украине, сообщает South China Morning Post.
КНР опасается, что тогда США перенесут все свое внимание на Пекин. Издание пишет, что конфликт вокруг Украины остается одним из главных источников разногласий между Китаем и Евросоюзом, который критикует Пекин за якобы поставляемые Москве товары двойного назначения.
КНР отвергает эти обвинения.
Ранее канцлер ФПГ Фридрих Мерц по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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