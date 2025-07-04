Ушаков: Путин заявил, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине
4 июля 202504:02
Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
Отмечается, что главы государств в ходе разговора с президентом США не затрагивали тему приостановки поставок Вашингтоном вооружения на Украину.
Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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