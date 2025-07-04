Ушаков: Путин заявил, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

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Отмечается, что главы государств в ходе разговора с президентом США не затрагивали тему приостановки поставок Вашингтоном вооружения на Украину.

Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
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