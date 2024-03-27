«Мы банкроты»: Лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности

Один из лидеров группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что коллектив столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

Группа «Би-2» объяснила отмену выступлений в Турции «объективными причинами»

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», – сказал он в интервью.

По словам музыканта, «Би-2» провели пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом.

Ранее выступление рок-группы «Би-2» было отменено в турецком Кемере. Четырехдневный фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыБи-2

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