«Мы банкроты»: Лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности
Один из лидеров группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что коллектив столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).
«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», – сказал он в интервью.
По словам музыканта, «Би-2» провели пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом.
Ранее выступление рок-группы «Би-2» было отменено в турецком Кемере. Четырехдневный фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шолохов заявил, что заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом
- Дебошир в Воронеже ножом ранил полицейского
- «Мы банкроты»: Лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности
- Украина заявила о намерении получить помощь от Банка развития Совета Европы
- В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году
- Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора
- Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах
- Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии
- Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru