«Уговаривал быть скромной»: Гуляев рассказал об участии Лолиты в показе своего бренда
Красота всегда остается актуальной, потому главная задача дизайнеров – создать такую одежду, чтобы женщина в ней чувствовала себя изысканной и желанной, заявил НСН Игорь Гуляев.
Создавая одежду для женщин, российские дизайнеры должны помнить о том, что главным трендом вне времени является красота, сказал в беседе с корреспондентом НСН дизайнер Игорь Гуляев. В рамках Третьей Московской недели моды он представил коллекцию своего бренда IGOR GULYAEV в Центральном выставочном зале «Манеж».
«В тренде всегда красота. Какие бы сезонные тенденции не приходили в моду, когда это красиво, когда вы в этом выглядите сексуально, желанно, изысканно – все это дает возможность окрылять окружающих и вам самим лететь. Мы создаем одежду с любовью, чтобы как можно больше красивых людей в нашей стране и мире были в ней», - пояснил он.
Закрывала показ коллекции в этот вечер певица Лолита. По словам Гуляева, он провел с ней отдельный разговор перед тем, как исполнительница вышла на подиум.
«Уговаривал ее, чтоб она себя вела скромно», - заявил он, вероятно, намекая на последствия для певицы после участия в прошлогодней "голой" вечеринке Ивлеевой.
Как добавил собеседник НСН, модный форум БРИКС, который прошел в Москве с 3 по 5 октября, также позволил российским дизайнерам представить свои коллекции.
«Если такие встречи происходят и об этом говорят, если мы стали говорить о том, что в стране производим приличные вещи и нас стали приглашать везде – это правильная история. Она даст возможность познакомить жителей нашей страны с государствами, с которыми мы дружим. Мы должны открывать свои магазины, строить свою историю и показать миру, что научились делать достойный продукт. Мы научились, мои мастера встают в одну линейку с мастерами мировой индустрии. Мы сегодня можем создавать красивейший продукт, мы достойные в своей индустрии», - заключил Гуляев.
Ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова сообщила «Радиоточке НСН», что российским дизайнерам сегодня сложно занять нишу масс-маркета, поскольку в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле. По ее словам, российским дизайнерам сложно дается выживание в условиях конкуренции, поскольку в масс-маркете необходимо удержаться в определенной ценовой политике.
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