«Уговаривал быть скромной»: Гуляев рассказал об участии Лолиты в показе своего бренда

«В тренде всегда красота. Какие бы сезонные тенденции не приходили в моду, когда это красиво, когда вы в этом выглядите сексуально, желанно, изысканно – все это дает возможность окрылять окружающих и вам самим лететь. Мы создаем одежду с любовью, чтобы как можно больше красивых людей в нашей стране и мире были в ней», - пояснил он.

Закрывала показ коллекции в этот вечер певица Лолита. По словам Гуляева, он провел с ней отдельный разговор перед тем, как исполнительница вышла на подиум.

«Уговаривал ее, чтоб она себя вела скромно», - заявил он, вероятно, намекая на последствия для певицы после участия в прошлогодней "голой" вечеринке Ивлеевой.