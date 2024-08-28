«Вангую возмущение!»: Скандал с гонораром Shaman «подставил» других артистов

ОТ ОСТАНИНОЙ ДО СОБЧАК: «ВАНГУЮ ВОЗМУЩЕНИЕ»

История с Shamanом начала разворачиваться в конце прошлой недели, когда в СМИ вплыла цифра в 16 млн рублей певцу за концерт в Оренбурге, который должен состояться 30 августа. Некоторые жители пострадавшего от паводка региона назвали это «пиром во время чумы», после чего глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, а гонорар отправить пострадавшим.

«Мы направили письмо ему на электронный адрес. Сегодня он ответ не дал. Власти региона сказали, что 16 миллионов в сравнение не идут со средствами, которые нужны для восстановления от паводков, поэтому Shaman есть Shaman, а пострадавшие – это отдельная тема. Иными словами реакция такая, что деньги уплачены и ничего обратно вернуть нельзя. Никто ничего не собирается делать», - сказала Останина НСН 23 августа.

При этом с тех пор мало что изменилось. Shaman ничего не ответил на этот счет, а историю продолжил раскручивать 27 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Свежий пример — гонорар Шамана в 16 миллионов за выступление в Оренбурге. Возмущение людей понятно. Отправил запрос Михаилу Мишустину, чтобы больше миллиона ни один такой концерт регионам не стоил. Не время тратить деньги на развлечения и бессмыслицу. Есть расходы важнее. Помощь нужна Курской и Белгородской области», – написал депутат в Telegram.

При этом политик сослался на пост с заявлением самого себя на канале Ксении Собчак «Кровавая барыня», в котором экс-телеведущая упомянула еще и Олега Газманова.

«На фоне космических гонораров Шамана и Газманова в Госдуме призвали ограничить траты на артистов на государственных и муниципальных концертах. Вице-спикер парламента Владислав Даванков в своём обращении к Михаилу Мишустину заявил, что в период СВО такие цены вызывают возмущение у людей. В качестве примера он указал траты на концерт Шамана в 16 млн рублей на дне города Оренбурга. Даванков также приводит в пример выступление Олега Газманова в Великом Новгороде за 8,25 млн рублей, что ему тоже кажется дорогим»,- указала Ксения Анатольевна.

При этом она отметила, что «вангует» возмущение артистов и их менеджеров, «который за миллион не то что выступить — с дивана встать не захотят».