«Вангую возмущение!»: Скандал с гонораром Shaman «подставил» других артистов
Депутат Даванков указал на Газманова и призвал не платить артистам больше миллиона, сам Shaman написал Дурову вместо Останиной, а Петросян назвал его «посланником Бога».
Депутат Госдумы Владислав Даванков вслед за Ниной Останиной возмутился 16-миллионным гонораром певца Shaman (Ярослав Дронов) за выступление в Оренбурге. При этом под горячую руку политика попали и другие музыканты, выплаты которым предложено ограничить одним миллионом.
Ситуацию активно комментирует вездесущая Ксения Собчак, в числе хейтеров заслуженного артиста России оказался лидер «Коррозии металла», замахнувшийся на пост мэра Химок, при этом в качестве защитника продолжающего молчать на эту тему Ярослава внезапно оказался легендарный юморист Евгений Петросян.
ОТ ОСТАНИНОЙ ДО СОБЧАК: «ВАНГУЮ ВОЗМУЩЕНИЕ»
История с Shamanом начала разворачиваться в конце прошлой недели, когда в СМИ вплыла цифра в 16 млн рублей певцу за концерт в Оренбурге, который должен состояться 30 августа. Некоторые жители пострадавшего от паводка региона назвали это «пиром во время чумы», после чего глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, а гонорар отправить пострадавшим.
«Мы направили письмо ему на электронный адрес. Сегодня он ответ не дал. Власти региона сказали, что 16 миллионов в сравнение не идут со средствами, которые нужны для восстановления от паводков, поэтому Shaman есть Shaman, а пострадавшие – это отдельная тема. Иными словами реакция такая, что деньги уплачены и ничего обратно вернуть нельзя. Никто ничего не собирается делать», - сказала Останина НСН 23 августа.
При этом с тех пор мало что изменилось. Shaman ничего не ответил на этот счет, а историю продолжил раскручивать 27 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Свежий пример — гонорар Шамана в 16 миллионов за выступление в Оренбурге. Возмущение людей понятно. Отправил запрос Михаилу Мишустину, чтобы больше миллиона ни один такой концерт регионам не стоил. Не время тратить деньги на развлечения и бессмыслицу. Есть расходы важнее. Помощь нужна Курской и Белгородской области», – написал депутат в Telegram.
При этом политик сослался на пост с заявлением самого себя на канале Ксении Собчак «Кровавая барыня», в котором экс-телеведущая упомянула еще и Олега Газманова.
«На фоне космических гонораров Шамана и Газманова в Госдуме призвали ограничить траты на артистов на государственных и муниципальных концертах. Вице-спикер парламента Владислав Даванков в своём обращении к Михаилу Мишустину заявил, что в период СВО такие цены вызывают возмущение у людей. В качестве примера он указал траты на концерт Шамана в 16 млн рублей на дне города Оренбурга. Даванков также приводит в пример выступление Олега Газманова в Великом Новгороде за 8,25 млн рублей, что ему тоже кажется дорогим»,- указала Ксения Анатольевна.
При этом она отметила, что «вангует» возмущение артистов и их менеджеров, «который за миллион не то что выступить — с дивана встать не захотят».
ОТ «ПАУКА» ДО ПЕТРОСЯНА: «ШАМАН – ЭТО ШАМАН»
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, комментирую ситуацию с гонорарами уважаемых артистов, назвал их «аморальными».
«То, что я слышал про Газманова и Shaman - это аморально. Выступать перед населением за такие деньги - аморально. Тут либо какая-то коррупционная, либо какая-то глупая составляющая. У каждого артиста есть своя некая стоимость, которая формируется из его спроса на текущий момент. Если спрос на Shaman может варьироваться около 40-50 миллионов валового сбора, это, скажем, по две-три тысячи рублей сколько-то тысяч билетов, тогда он вправе говорить, что его выступление столько стоит. Но это все для коммерческих мероприятий, где он представляет свое творчество, свою большую работу, а не такое мероприятие, где он с двумя танцорами выходит и двигает губами в микрофон», - возмутился Ратников.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий сказал НСН, что гонорары Shamanа – это отдельная история.
«Про Шамана можно не говорить, это совершенно отдельная история. Везде написали про 16 миллионов, но на самом деле никто не знает, сколько это стоит», - сказал организатор концертов в России Metallica и других топовых групп.
Власти региона, объясняя баснословный гонорар артисту, также отмечали, что «Шаман – это Шаман».
«16 миллионов вряд ли закроют ту большую проблему, которая сегодня есть у жителей. Около трёх миллиардов люди сегодня уже получили на восстановление своего жилья. И это ещё не предел. Поэтому 16 миллионов на фоне трёх миллиардов выглядят уже совсем иначе. Возмущение, конечно, есть и, наверное, его можно понять. Но одно не отменяет другого. Средства на Shaman’а – это средства на Shaman’а, а на компенсации жилья и восстановление утраченной инфраструктуры – это совершенно другие средства, совершенно другие бюджеты и совершенно другие уровни принятия решения», - говорила изданию «Подъем» замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.
Региональные СМИ сообщают, что Дронов все-таки согласился отдать часть гонорара пострадавшим, однако в соцсетях музыканта на этот счет тишина.
25 августа Shaman обратился к задержанному во Франции Павлу Дурову призвав его вернуться домой, потому что «свободно и легко дышится только в России». Ну а 26 августа в Telegram-канале певца появилось видео трогательного спича 78-летнего юмориста Евгения Петросяна, который заглянул в гримерку Дронова после его сольного концерта в Сочи.
«Я вас поздравляю с невиданным успехом. Я про ваш спектакль, это шоу, это что-то цельное и сверх того, что было в истории жанра. Роковая музыка это называется ("Ну, да" - подтвердил Shaman), но она вдруг в отличие от того, что было на свете, обрела такую глубину, такую художественность, окрашенную грандиозной идеей любви к Родине, защите Родины, ко всему сердечному, что накопил наш народ (Shaman поклонился), Вам удалось это сделать (Shaman схватился за голову). Вы посланы Богом!» - восхитился Петросян.
При этом не все разделяют восторг мэтра юмора. Например, выдвинувшийся на пост мэра Химок лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий говорил НСН, что в случае победы запретит выступление таких артистов как Shaman. Трэш-металлист пояснил, что ему не нравится англоязычный псевдоним артиста, предложив более уместные альтернативы – Пономарь или Звонарь.
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