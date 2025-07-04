Самое дешевое блюдо в столовой Совета Федерации стоит 105 рублей

Вторые блюда обойдутся в 250 рублей. Так, «уха ростовская с судаком» стоит 190 рублей, «щи из квашеной капусты» - 140 рублей, а «бульон куриный с яйцом» - 120 рублей.

«Свинина, запеченная по-французски» продается за 250 рублей, «азу по-татарски» обойдется в 295 рублей, а «жареную курицу по-испански» можно поесть за 235 рублей.

«Салат Нептун из кальмаров с крабовыми палочками» обойдется в 155 рублей, «салат из морской и пекинской капусты» стоит 135 рублей, а «салат из кальмаров по-каталонски» - 155 рублей за 100 граммов.

Ранее стало известно, что самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

