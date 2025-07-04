Риттер: Трамп должен понять, что Путин не реагирует на пустые слова

Американский лидер должен понять, что президент России Владимир Путин не верит пустым заявлениям, сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

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По его словам, несмотря на расхождение позиций глав двух государств по некоторым вопросам, возобновление общения между ними — хороший знак восстановления отношений. Трамп понимает, что для Вашингтона стратегически важно иметь хорошие отношения с Москвой.

Президент США вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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