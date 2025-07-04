Стало известно, как оформить единый билет для путешествий по России
Единый билет для путешествий по России, когда пассажир следует по маршруту без необходимости самостоятельно планировать пересадки, можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала или через сервисы для покупки авиабилетов онлайн, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежду Школкину.
По ее словам, с каждым днём желающих путешествовать по РФ становится больше. Единый билет может включать схему «поезд + автобус» или «самолет + автобус». В первом случае билет можно купить в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте и в приложении «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.
Депутат отметила, что в настоящее время в стране действует 56 мультимодальных маршрутов на территории девяти субъектов регионов и пять мультимодальных маршрутов в Абхазии.
Ранее россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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