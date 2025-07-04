Стало известно, как оформить единый билет для путешествий по России

По ее словам, с каждым днём желающих путешествовать по РФ становится больше. Единый билет может включать схему «поезд + автобус» или «самолет + автобус». В первом случае билет можно купить в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте и в приложении «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

Депутат отметила, что в настоящее время в стране действует 56 мультимодальных маршрутов на территории девяти субъектов регионов и пять мультимодальных маршрутов в Абхазии.

Ранее россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

