«Показали в бою!»: Группа «СЛОТ» объявила имя новой вокалистки
Было просто невероятное количество теорий заговора, конспирологических теорий насчет новой солистки группы «СЛОТ», но мы не говорили ее имя до тех пор, пока не стали уверены, заявил в пресс-центре НСН Игорь Лобанов.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива.
«Сегодня мы предоставляем Дарью Равдину, она наша новая вокалистка. Это главное, что у нас сейчас происходит. Представляем мы её нашими новыми треком и клипом, чтобы сразу показать её в бою», - сказал музыкант.
По его словам, поклонники «СЛОТ» приняли новую солистку хорошо.
«У нас есть ощущение, что Дарью поклонники восприняли хорошо. Мы долго мусолили саму Дарью и всю нашу публику, долго не объявляли, что это именно она. Было просто невероятное количество теорий заговора, конспирологических теорий. Народ раскопал все, но мы все равно не объявляли до тех пор, пока все не поняли сами, пока не притерлись и пока не сделали что-то», - отметил собеседник НСН.
В начале апреля Дария Ставрович объявила об уходе из группы и распустила свой проект «Нуки». Игорь (Кэш) Лобанов тогда рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку, подчеркнув, что бросать фанатов группы – это «предательство».
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