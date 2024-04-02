«Шестиструнные демоны»: Травля «Мастера» раскрыла тайные планы войны с «Арией»

64-летний Алик Грановский устал от травли «Мастера», группа объявила о «конце демократии» и обвинила 67-летнего Андрея Большакова в предложении начать войну против «Арии».

Начавшийся в декабре скандал с расколом группы «Мастер» к апрелю достиг своего пика. Лидер легенд российского хеви-метала Алик Грановский не выдержал хейта в соцсетях и закрыл комментарии для фанатов.

При этом он обвинил другого экс-участника «Мастера» Андрея Большакова в попытке развязать войну против группы «Ария». Тем временем сам Большаков готовится к первому большому концерту в составе своей новой группы «Воля и Разум».

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ТРАВЛЯ И РАСКОЛ: «ДЕМОКРАТИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ»

Группы «Мастер» и «Ария» стоят у истоков российского трэша и хеви-метала. При этом их история также началась с раскола 1986-го года, в результате которого Валерий Кипелов и Владимир Холстинин остались в «Арии», а Алик Грановский и Андрей Большаков создали «Мастер».

В 2002 году Кипелов ушел из «Арии», создав группу «Кипелов» и настроив против себя арийских фанатов, а в декабре 2023-го грянул гром для фанатов «Мастера». Группа объявила о прекращении сотрудничества с Большаковым, который хоть и завершил карьеру, но выступал с «Мастером», как приглашенный гость. Это объяснили негативными высказываниями коллеги.

В начале 2024 года история получила неожиданное продолжение. 8 января было объявлено о создании супергруппы «Воля и разум» тремя бывшими музыкантами «Мастера» - Большаковым, Алексеем Страйком и Михаилом Серышевым. Новая группа рассказала на пресс-конференции НСН о своих грандиозных планах, тем временем соцсети «Мастера» атаковали хейтеры, которым пытался лично отвечать 64-летний Грановский. Правда, его терпение быстро закончилось.

30 марта последовало «разъяснение для особо непонятливых», где попытка учить музыкантов жизни сравнивалась с выбором презервативов, 31 марта «Мастер» объявил, что «демократия закончилась», а 2 апреля была поставлена точка.

«Комментарии закрываются на неопределенный срок. Но точно до того момента, когда закончится истерия адептов новой группы наших бывших коллег. Мы искренне не понимаем авангарда ситуации. В обычной ситуации люди интересуются или творчеством двух коллективов, или выбирают то, что им больше по душе и слушают то, что им больше нравится. Но уже который месяц мы видим море комментариев, где превозносят новосозданный коллектив, а нашу группу называют последними словами и желают прекращения жизни нашей группы», - написал «Мастер» сегодня около полуночи.
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ОТ ВОЙНЫ ДО КВАСА: «ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК»

Вторая часть полуночного поста произвела эффект разорвавшейся бомбы. Музыканты «Мастера обвинили 67-летнего Большакова в попытке «начать войну» против «Арии».

«Около года назад состоялся любопытный разговор между Аликом Грановским и Андреем Большаковым. Андрей предложил Алику устроить войну против группы "Ария". Андрей сказал, что знает, как это нужно сделать. На что Алик Грановский дал категорический отказ. После чего получил ответ: "...ну, смотри...". И в итоге мы имеем травлю группы "Мастер"», - рассказали музыканты.

Один из комментаторов напомнил, что «Мастер» получился в результате того, что «Алик когда-то объявил войну «Арии». Однако Грановский вновь ворвался в комменты и заявил, что «все было не так». И объяснил, как же было дело.

«Все было не так!!! У меня были большие недопонимания с Виктором Яковлевичем Векштейном, который был художественным руководителем ансамбля "Поющие сердца", в котором я и работал. Никакой "Арии" как таковой еще тогда не было. Хотя два альбома и было уже записано, которые все теперь знают как альбомы группы "Ария". И я бы в любом случае ушел бы из коллектива "Поющие сердца". А после создания группы "Мастер" с музыкантами группы "Арии" мы часто встречались в неконцертной обстановке, у нашей общей подруги. И прекрасно проводили время в общении. Никакого соперничества с ребятами из группы "Ария" у меня никогда не было», - заверил Александр Михайлович.

На фоне травли Грановского музыканты группы «Воля и Разум», название которой один к одному повторяет легендарную песню с дебютного альбома «Мастера», пока воздерживаются от резких заявлений. В марте музыканты «супергруппы» выпустили сингл «Гори» на стихи легендарной Маргариты Пушкиной и представили мини-альбом из четырех песен, а сейчас готовятся к концерту в Москве, который состоится 4 апреля, и разыгрывают мерч.

При этом гитарист группы «Воля и Разум» Алексей Страйк, которого коллеги называют «укротителем шестиструнных демонов», сделал на мартовской пресс-конференции в НСН интересное заявление.

«Первый концерт мы хотели бы отыграть сами, а потом уже будут гости. Валерий Кипелов хотел прийти к нам. Говорил, что с удовольствием бы сыграл с нами, но у него в эти даты запланирован гастрольный тур, он будет в Сибири», - заинтриговал Страйк.
Группа «Воля и разум» отправится в тур по России в апреле

Группа «Ария» пока не отреагировала на «военные планы» «Мастера» и больше озабочена своим весенним туром по 19 городам России, от Казани до Хабаровска. При этом в середине марта музыканты установили рекорд, дав в выходные сразу четыре клубных концерта в Москве.

Валерий Кипелов пока не подтверждал планы выступить с группой «Воля и Разум». Зато его группа сообщила 1 апреля о выпуске кефира «Кипеловский» с экстрактом солёного огурца в металлических банках.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыГруппа АРИЯ

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