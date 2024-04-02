«Шестиструнные демоны»: Травля «Мастера» раскрыла тайные планы войны с «Арией»
64-летний Алик Грановский устал от травли «Мастера», группа объявила о «конце демократии» и обвинила 67-летнего Андрея Большакова в предложении начать войну против «Арии».
Начавшийся в декабре скандал с расколом группы «Мастер» к апрелю достиг своего пика. Лидер легенд российского хеви-метала Алик Грановский не выдержал хейта в соцсетях и закрыл комментарии для фанатов.
При этом он обвинил другого экс-участника «Мастера» Андрея Большакова в попытке развязать войну против группы «Ария». Тем временем сам Большаков готовится к первому большому концерту в составе своей новой группы «Воля и Разум».
ТРАВЛЯ И РАСКОЛ: «ДЕМОКРАТИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ»
Группы «Мастер» и «Ария» стоят у истоков российского трэша и хеви-метала. При этом их история также началась с раскола 1986-го года, в результате которого Валерий Кипелов и Владимир Холстинин остались в «Арии», а Алик Грановский и Андрей Большаков создали «Мастер».
В 2002 году Кипелов ушел из «Арии», создав группу «Кипелов» и настроив против себя арийских фанатов, а в декабре 2023-го грянул гром для фанатов «Мастера». Группа объявила о прекращении сотрудничества с Большаковым, который хоть и завершил карьеру, но выступал с «Мастером», как приглашенный гость. Это объяснили негативными высказываниями коллеги.
В начале 2024 года история получила неожиданное продолжение. 8 января было объявлено о создании супергруппы «Воля и разум» тремя бывшими музыкантами «Мастера» - Большаковым, Алексеем Страйком и Михаилом Серышевым. Новая группа рассказала на пресс-конференции НСН о своих грандиозных планах, тем временем соцсети «Мастера» атаковали хейтеры, которым пытался лично отвечать 64-летний Грановский. Правда, его терпение быстро закончилось.
30 марта последовало «разъяснение для особо непонятливых», где попытка учить музыкантов жизни сравнивалась с выбором презервативов, 31 марта «Мастер» объявил, что «демократия закончилась», а 2 апреля была поставлена точка.
«Комментарии закрываются на неопределенный срок. Но точно до того момента, когда закончится истерия адептов новой группы наших бывших коллег. Мы искренне не понимаем авангарда ситуации. В обычной ситуации люди интересуются или творчеством двух коллективов, или выбирают то, что им больше по душе и слушают то, что им больше нравится. Но уже который месяц мы видим море комментариев, где превозносят новосозданный коллектив, а нашу группу называют последними словами и желают прекращения жизни нашей группы», - написал «Мастер» сегодня около полуночи.
ОТ ВОЙНЫ ДО КВАСА: «ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК»
Вторая часть полуночного поста произвела эффект разорвавшейся бомбы. Музыканты «Мастера обвинили 67-летнего Большакова в попытке «начать войну» против «Арии».
«Около года назад состоялся любопытный разговор между Аликом Грановским и Андреем Большаковым. Андрей предложил Алику устроить войну против группы "Ария". Андрей сказал, что знает, как это нужно сделать. На что Алик Грановский дал категорический отказ. После чего получил ответ: "...ну, смотри...". И в итоге мы имеем травлю группы "Мастер"», - рассказали музыканты.
Один из комментаторов напомнил, что «Мастер» получился в результате того, что «Алик когда-то объявил войну «Арии». Однако Грановский вновь ворвался в комменты и заявил, что «все было не так». И объяснил, как же было дело.
«Все было не так!!! У меня были большие недопонимания с Виктором Яковлевичем Векштейном, который был художественным руководителем ансамбля "Поющие сердца", в котором я и работал. Никакой "Арии" как таковой еще тогда не было. Хотя два альбома и было уже записано, которые все теперь знают как альбомы группы "Ария". И я бы в любом случае ушел бы из коллектива "Поющие сердца". А после создания группы "Мастер" с музыкантами группы "Арии" мы часто встречались в неконцертной обстановке, у нашей общей подруги. И прекрасно проводили время в общении. Никакого соперничества с ребятами из группы "Ария" у меня никогда не было», - заверил Александр Михайлович.
На фоне травли Грановского музыканты группы «Воля и Разум», название которой один к одному повторяет легендарную песню с дебютного альбома «Мастера», пока воздерживаются от резких заявлений. В марте музыканты «супергруппы» выпустили сингл «Гори» на стихи легендарной Маргариты Пушкиной и представили мини-альбом из четырех песен, а сейчас готовятся к концерту в Москве, который состоится 4 апреля, и разыгрывают мерч.
При этом гитарист группы «Воля и Разум» Алексей Страйк, которого коллеги называют «укротителем шестиструнных демонов», сделал на мартовской пресс-конференции в НСН интересное заявление.
«Первый концерт мы хотели бы отыграть сами, а потом уже будут гости. Валерий Кипелов хотел прийти к нам. Говорил, что с удовольствием бы сыграл с нами, но у него в эти даты запланирован гастрольный тур, он будет в Сибири», - заинтриговал Страйк.
Группа «Ария» пока не отреагировала на «военные планы» «Мастера» и больше озабочена своим весенним туром по 19 городам России, от Казани до Хабаровска. При этом в середине марта музыканты установили рекорд, дав в выходные сразу четыре клубных концерта в Москве.
Валерий Кипелов пока не подтверждал планы выступить с группой «Воля и Разум». Зато его группа сообщила 1 апреля о выпуске кефира «Кипеловский» с экстрактом солёного огурца в металлических банках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
- В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
- Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро
- Донбасс Опера посетит с гастролями восемь российских городов
- Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу
- Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне
- Российский мультсериал «Диносити» вышел в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru