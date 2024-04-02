«Шестиструнные демоны»: Травля «Мастера» раскрыла тайные планы войны с «Арией»

ТРАВЛЯ И РАСКОЛ: «ДЕМОКРАТИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ»

Группы «Мастер» и «Ария» стоят у истоков российского трэша и хеви-метала. При этом их история также началась с раскола 1986-го года, в результате которого Валерий Кипелов и Владимир Холстинин остались в «Арии», а Алик Грановский и Андрей Большаков создали «Мастер».

В 2002 году Кипелов ушел из «Арии», создав группу «Кипелов» и настроив против себя арийских фанатов, а в декабре 2023-го грянул гром для фанатов «Мастера». Группа объявила о прекращении сотрудничества с Большаковым, который хоть и завершил карьеру, но выступал с «Мастером», как приглашенный гость. Это объяснили негативными высказываниями коллеги.

В начале 2024 года история получила неожиданное продолжение. 8 января было объявлено о создании супергруппы «Воля и разум» тремя бывшими музыкантами «Мастера» - Большаковым, Алексеем Страйком и Михаилом Серышевым. Новая группа рассказала на пресс-конференции НСН о своих грандиозных планах, тем временем соцсети «Мастера» атаковали хейтеры, которым пытался лично отвечать 64-летний Грановский. Правда, его терпение быстро закончилось.

30 марта последовало «разъяснение для особо непонятливых», где попытка учить музыкантов жизни сравнивалась с выбором презервативов, 31 марта «Мастер» объявил, что «демократия закончилась», а 2 апреля была поставлена точка.

«Комментарии закрываются на неопределенный срок. Но точно до того момента, когда закончится истерия адептов новой группы наших бывших коллег. Мы искренне не понимаем авангарда ситуации. В обычной ситуации люди интересуются или творчеством двух коллективов, или выбирают то, что им больше по душе и слушают то, что им больше нравится. Но уже который месяц мы видим море комментариев, где превозносят новосозданный коллектив, а нашу группу называют последними словами и желают прекращения жизни нашей группы», - написал «Мастер» сегодня около полуночи.