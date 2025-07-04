В Москве на отравление пожаловались 36 человек с туристического судна

В Москове 36 человек с туристического судна обратились с отравлением к медикам, ведутся лабораторные исследования еды, сообщает РИА Новости.

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У них рвота и диарея. Специалисты взяли пробы в пищеблоке. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне.

30 мая уже были жалобы от пассажиров на отравление и рвоту на судне той же компании, название которой агентство не приводит.

Ранее в Перми произошло массовое отравление на выпускном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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