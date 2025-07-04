Трамп: США продолжают поставлять оружие Киеву

Американские власти продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение запасов, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

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По его словам, экс-президент Джо Байден «опустошил нашу собственную страну». Так Трамп ответил на вопрос о поставках оружия на Украину.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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