Трамп: США продолжают поставлять оружие Киеву
4 июля 202502:30
Американские власти продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение запасов, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, экс-президент Джо Байден «опустошил нашу собственную страну». Так Трамп ответил на вопрос о поставках оружия на Украину.
Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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