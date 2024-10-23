«Извинения или суд!»: Фадеев отверг обвинения Собчак в доносе на Глюкозу

Накануне полицейские задержали артистку в столичном аэропорту Шереметьево. По словам Ионовой, это произошло после заявления «от одного влиятельного человека». Ситуацию решила прокомментировать Собчак, заявив в своем Telegram-канале, что знает «в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер».

В свою очередь Фадеев в своих соцсетях написал, что связался с супругом Ионовой, чтобы узнать подробности произошедшего в аэропорту. Александр Чистяков заявил Фадееву, что у них с женой есть «стопроцетные доказательства» причастности продюсера к задержанию.

«Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос - должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости. Относительно «ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера» (как пишет г-жа Собчак) - это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает. А мы с ней действительно не знакомы. Так вот такие же обвинения с такими же репликами были в адрес Никиты Сергеевича Михалкова - что он ходил по кабинетам и жаловался на участников небезызвестной вечеринки. Видимо, это ее любимый «аргумент», - отметил Фадеев.

Он также напомнил, что права на бренд Глюк’oZa принадлежат ему. Продюсер пригрозил Ионовой судом, если они с мужем либо не предоставят доказательства его причастности к произошедшему, либо не принесут публичные извинения.

Ранее сообщалось, что Глюкозу оштрафовали на 5000 рублей за прием запрещенных веществ.

