«Извинения или суд!»: Фадеев отверг обвинения Собчак в доносе на Глюкозу
Музыкальный продюсер Максим Фадеев ответил журналистке Ксении Собчак на обвинения в доносах на певицу Наталью Чистякову-Ионову (более известна как Глюкоза).
Накануне полицейские задержали артистку в столичном аэропорту Шереметьево. По словам Ионовой, это произошло после заявления «от одного влиятельного человека». Ситуацию решила прокомментировать Собчак, заявив в своем Telegram-канале, что знает «в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер».
В свою очередь Фадеев в своих соцсетях написал, что связался с супругом Ионовой, чтобы узнать подробности произошедшего в аэропорту. Александр Чистяков заявил Фадееву, что у них с женой есть «стопроцетные доказательства» причастности продюсера к задержанию.
«Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос - должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости. Относительно «ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера» (как пишет г-жа Собчак) - это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает. А мы с ней действительно не знакомы. Так вот такие же обвинения с такими же репликами были в адрес Никиты Сергеевича Михалкова - что он ходил по кабинетам и жаловался на участников небезызвестной вечеринки. Видимо, это ее любимый «аргумент», - отметил Фадеев.
Он также напомнил, что права на бренд Глюк’oZa принадлежат ему. Продюсер пригрозил Ионовой судом, если они с мужем либо не предоставят доказательства его причастности к произошедшему, либо не принесут публичные извинения.
Ранее сообщалось, что Глюкозу оштрафовали на 5000 рублей за прием запрещенных веществ.
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