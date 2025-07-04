В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения

Это необходимо, чтобы предотвратить морское нагонное наводнение. В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается западный ветер до 25-28 метров в секунду, высота волн - 2-2,5 метра и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Объявлено штормовое предупреждение. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.

Ожидается, что в городе усилится западный ветер на фоне прохождения циклона 4 июля, что нехарактерно для лета. Это с большой вероятностью спровоцирует наводнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

