В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений, сообщает РИА Новости.
Это необходимо, чтобы предотвратить морское нагонное наводнение. В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается западный ветер до 25-28 метров в секунду, высота волн - 2-2,5 метра и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.
Объявлено штормовое предупреждение. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
Ожидается, что в городе усилится западный ветер на фоне прохождения циклона 4 июля, что нехарактерно для лета. Это с большой вероятностью спровоцирует наводнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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