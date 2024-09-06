«Пикачу» против квадроберов: Скандал с Mia Boyka грозит «отменой» певицы

ПИКАЧУ ПРОТИВ КОШЕЧЕК: «АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?»

Первый учебным днем в этом году стало второе сентября, и именно в этот день разгорелся скандал вокруг Бойко и квадроберов (подражателей животным). В сеть попало видео с одного из концертов певицы, где она разговаривает с вышедшей на сцену девочкой в маске котика. Та назвала себя квадробером, а Бойко раскритиковала это увлечение.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, часто критикующая звезд шоу-бизнеса, тут же обнародовала в соцсетях видео инцидента, возмутившись тем, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка со сцены, а малышка стоит и чуть ли не плачет».

Несмотря на резонанс, певица не стала извиняться перед ребенком и попыталась объяснить свои слова.

«Квадроберы и их родители! Выкусите», - написала Бойко, назвав себя «адекватным человеком», который «имеет смелость называть вещи своими именами».

Мизулина не успокоилась и писала на эту тему каждый день вплоть до 6 сентября, пояснив, что «не поддерживает квадроберов», но «против того, чтобы публично травили детей».

Мать 8-летней Марьяны написала на певицу заявление в полицию, при этом сама Бойко попыталась убедить общественность, что борется с «чуждым явлением».

«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада (…) Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик»,- предположила певица и породила новую волну хейта.

Мизулина же заявила, что Бойко пытается спасти свои «пока еще не отмененные концерты», предложить ей начать воспитание молодежи «с удаления своих же сомнительных треков».

Ну а телеведущая Ксения Собчак устроила целый перформанс, записав видеообращение к певице в нейро-образе котика.

«Дорогая Mia Boyka, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба: *** (отстань) от детей, пожалуйста. То что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно буллить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это вполне простительно», - заявила Ксения Анатольевна.

В поддержку девочки-квадробера выступил певец Егор Крид, а Клава Кока пригласила «милую Марианночку» на свой концерт.

После такого певица написала «оправдательный пост», с просьбой нападать на нее, а не на ребенка.

«Жаль, что девочка потерялась и жаль, что из-за возникшего хайпа другие дети стали на нее нападать. Не нужно этого делать. Нападайте на меня. Марьяна ни в чем не виновата. Просто она хочет "тоже быть модной". Оставьте Марьяну в покое», – призвала Бойко, он было уже поздно.

В соцсетях появились целые подборки видео из «прошлой жизни» Бойко, а журналисты, словно стервятники, продолжают искать новые разоблачения. Так, певице припоминают высказывания 2021 года о том, что «голубой цвет волос у неё от рождения, потому что она — русалка». Ну а четыре года назад вышел совместный клип Mia Boyka с Егором Шипом под названием «Пикачу», в котором девушка прыгает рядом с желтеньким, но тогда еще не «чуждым» героем, напевая: «Ты — мой Пикачу, так с тобой хочу». На сегодняшний день это видео собрало на YouTube 381 млн просмотров.