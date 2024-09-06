«Пикачу» против квадроберов: Скандал с Mia Boyka грозит «отменой» певицы
Собчак назвала себя квадробером и грубо потребовала у певицы Mia Boyka отстать от детей, Мизулина припугнула ее отменой концертов, а в Госдуме все еще выбирают, кого обвинить в проблемах обиженного ребенка.
Самым обсуждаемым артистом начала сентября внезапно стала певица Mia Boyka (Мария Бойко), которую обвинили в буллинге восьмилетней девочки.
На эту тему высказались практически все борцы за истинные ценности – от депутатов Госдумы до Ксении Собчак с Екатериной Мизулиной, при этом простые россияне впервые узнали о существовании так называемых «квадроберов».
ПИКАЧУ ПРОТИВ КОШЕЧЕК: «АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?»
Первый учебным днем в этом году стало второе сентября, и именно в этот день разгорелся скандал вокруг Бойко и квадроберов (подражателей животным). В сеть попало видео с одного из концертов певицы, где она разговаривает с вышедшей на сцену девочкой в маске котика. Та назвала себя квадробером, а Бойко раскритиковала это увлечение.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, часто критикующая звезд шоу-бизнеса, тут же обнародовала в соцсетях видео инцидента, возмутившись тем, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка со сцены, а малышка стоит и чуть ли не плачет».
Несмотря на резонанс, певица не стала извиняться перед ребенком и попыталась объяснить свои слова.
«Квадроберы и их родители! Выкусите», - написала Бойко, назвав себя «адекватным человеком», который «имеет смелость называть вещи своими именами».
Мизулина не успокоилась и писала на эту тему каждый день вплоть до 6 сентября, пояснив, что «не поддерживает квадроберов», но «против того, чтобы публично травили детей».
Мать 8-летней Марьяны написала на певицу заявление в полицию, при этом сама Бойко попыталась убедить общественность, что борется с «чуждым явлением».
«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада (…) Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик»,- предположила певица и породила новую волну хейта.
Мизулина же заявила, что Бойко пытается спасти свои «пока еще не отмененные концерты», предложить ей начать воспитание молодежи «с удаления своих же сомнительных треков».
Ну а телеведущая Ксения Собчак устроила целый перформанс, записав видеообращение к певице в нейро-образе котика.
«Дорогая Mia Boyka, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба: *** (отстань) от детей, пожалуйста. То что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно буллить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это вполне простительно», - заявила Ксения Анатольевна.
В поддержку девочки-квадробера выступил певец Егор Крид, а Клава Кока пригласила «милую Марианночку» на свой концерт.
После такого певица написала «оправдательный пост», с просьбой нападать на нее, а не на ребенка.
«Жаль, что девочка потерялась и жаль, что из-за возникшего хайпа другие дети стали на нее нападать. Не нужно этого делать. Нападайте на меня. Марьяна ни в чем не виновата. Просто она хочет "тоже быть модной". Оставьте Марьяну в покое», – призвала Бойко, он было уже поздно.
В соцсетях появились целые подборки видео из «прошлой жизни» Бойко, а журналисты, словно стервятники, продолжают искать новые разоблачения. Так, певице припоминают высказывания 2021 года о том, что «голубой цвет волос у неё от рождения, потому что она — русалка». Ну а четыре года назад вышел совместный клип Mia Boyka с Егором Шипом под названием «Пикачу», в котором девушка прыгает рядом с желтеньким, но тогда еще не «чуждым» героем, напевая: «Ты — мой Пикачу, так с тобой хочу». На сегодняшний день это видео собрало на YouTube 381 млн просмотров.
ОТ ГОСДУМЫ ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ: «РЕАКЦИЯ – НЕДОУМЕНИЕ!»
«Квадроберский скандал» докатился и до Госдумы, где многим тоже не понравилось поведение певицы в отношении ребенка.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила в этой связи НСН, что Бойко выбрала не те слова.
«Какое бы у человека ни было мнение, если он хочет донести его до ребенка, то важно не унизить, не оскорбить, не отбить желание у ребенка. Важно поговорить с ребенком, находя правильные слова и правильные ситуации, чтобы получить эффект. Эта история так всколыхнула общественность. Очевидно, что были подобраны не те слова, не то место, это было сказано, видимо, не с целью изменить отношение ребенка к квадробингу, а с целью громко высказать свое мнение», - считает Буцкая.
При этом она сообщила, что готовит законопроект, призванный защитить детей «от склонения к потери человеческого облика» и вовлечения в различные секты.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина также раскритиковала действия певицы, при этом нашлись и те, кто защитил Бойко. Например, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сказала НСН, что не видит криминала в действиях девушки.
«В словах певицы "Ты же человек, зачем тебе быть кошкой" не усматривается оскорбления или унижения достоинства ребенка. Если родители считают иначе, то они вправе обратиться в суд для защиты ребенка от оскорбления. Реакция многих людей на квадроберов, фурри и терианов — недоумение, и Миа Бойка не стала исключением. Ведь это неестественно, когда человек не в шутку или в рамках сценического образа, а на полном серьезе ассоциирует себя с животным», - сказала Волынец.
Со своей стороны, депутаты Госдумы Виталий Милонов и Султан Хамзаев высказали мнение, что в этой истории есть вопросы к родителям ребенка, у которого такое спорное увлечение.
Некоторые СМИ связали смелость и нравоучительные речи «вчерашней русалки» с тем, что в последнее время певицу часто приглашают на провластные концерты. Например, в конце августа Mia Boyka выступала на Красной площади на разогреве у Shaman, открывавшего фестиваль «Спасская башня», а в конце июля она выступила в Крыму на фестивале «Таврида», в числе хедлайнеров которого также были Гарик Сукачев, группа The Hatters и рэпер ST.
Так или иначе, в лексиконе россиян на этой неделе появилось новое слово, о котором раньше мало кто слышал.
Квадробинг или квадробика – это тренд на подражание животным, в рамках которого люди надевают маски кошек и собак, ходят на четвереньках, едят корм для животных, а иногда даже бросаются на прохожих. Считается, что это увлечение пришло в Россию не с Запада, а с Востока, а начало всему положил японский бегун Кеничи Ито. Спортсмена называли «обезьяной» из-за внешности, а он в ответ хейтерам разработал оригинальную технику бега на четырех конечностях и ставил рекорды, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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