СМИ: Стармера могут сместить через несколько месяцев
Главу британского правительства Кира Стармера могут сместить с поста через несколько месяцев, сообщает Sky.
По данным телеканала, это может произойти на фоне падения рейтинга партии лейбористов и провала планов по сокращению пособий. Кабмин планировал сэкономить на реформах около 5 миллиардов фунтов стерлингов в год, теперь цифра может оказаться значительно меньше.
Если лейбористы провалят выборы в Уэльсе, Шотландии и Лондоне в мае 2026 года, это может означать конец пребывания Стармера на Даунинг-стрит
Ранее стало известно, что план Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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