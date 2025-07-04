СМИ: Стармера могут сместить через несколько месяцев

По данным телеканала, это может произойти на фоне падения рейтинга партии лейбористов и провала планов по сокращению пособий. Кабмин планировал сэкономить на реформах около 5 миллиардов фунтов стерлингов в год, теперь цифра может оказаться значительно меньше.

Если лейбористы провалят выборы в Уэльсе, Шотландии и Лондоне в мае 2026 года, это может означать конец пребывания Стармера на Даунинг-стрит

Ранее стало известно, что план Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

