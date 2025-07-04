Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта вокруг Украины.

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Президент США выразил мнение, что во время разговора с главой России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

«Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня», — отметил Трамп.

Президент США вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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