Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса
4 июля 202501:37
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта вокруг Украины.
Президент США выразил мнение, что во время разговора с главой России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
«Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня», — отметил Трамп.
Президент США вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса
- СМИ: Китаю невыгодно поражение России
- В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения
- В Москве на отравление пожаловались 36 человек с туристического судна
- Во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона
- Политолог объяснил, кому выгодно поссорить Россию и Азербайджан
- В Центробанке предложили ограничить работу карт с истекшим сроком действия
- Умер актер из «Звездных войн» Кеннет Колли
- Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
- Известный по фильму «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен умер в США