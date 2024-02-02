Из Таиланда с нелюбовью: Как «Би-2» благодарили Израиль за защиту «от реального зла»
«Радиоточка НСН» поделилась эксклюзивным видео со встречи музыкантов рок-группы «Би-2» с министром иностранных дел Израиля, куда менеджеры коллектива отказались пускать российские СМИ.
Коллектив российской группы «Би-2» по прилете в Израиль провел пресс-конференцию в одном из отелей в центре Тель-Авива. На встрече присутствовал министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Внешнеполитическое ведомство накануне разослало аккредитованным СМИ приглашение посетить мероприятие, однако перед его началом менеджер группы вызвал охрану, чтобы та выпроводила российских журналистов из лобби отеля.
На встречу не попали журналисты РИА Новости, съемочная группа ВГТРК, а также несколько корреспондентов других российских изданий. Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал эксклюзивное видео, на котором участник группы благодарит министра за участие в освобождении из тайской тюрьмы и содействие в высылке музыкантов в Израиль.
«Большое вам спасибо за защиту от настоящего зла в очень неприятной ситуации», - сказал участник группы Ян Николенко.
СПАСИБО АВСТРАЛИИ И РЕБЯТАМ ИЗ АМЕРИКИ
Музыкант Егор Бортник (Лева Би-2, признан в России иноагентом), приземлившись в израильском аэропорту, поблагодарил австралийское посольство и «ребят из Америки», которые, по его признанию, содействовали в вызволении коллектива в Израиль. Более того, Лева уверен, что приключения «Би-2» в Таиланде – это проделки российских чиновников.
«Нам все говорили о том, что это русский след, что это заказ русского консульства, чтобы нас экстрадировали в Россию. Сами понимаете, для чего – на ложках поиграть», - сказал музыкант.
В то же время компания VPI Event, занимающаяся организацией концертов российских артистов, признала свою ошибку в оформлении виз, которая повлекла за собой нарушение миграционного законодательства Таиланда. В пресс-службе компании заявили, что участникам группы сделали туристические визы, которые запрещают трудовую деятельность на территории королевства.
НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА СЦЕНЕ «БИ-2»
Язвительное «поиграть на ложках» в словах Бортника - насмешка над заявлением депутата Госдумы Андрея Лугового, который пригрозил музыкантам тюрьмой в случае их депортации в Россию.
«Я прекрасно вижу и знаю, что группу "Би-2" во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как "подонки"», - сказал Луговой, и добавил, что коллектив скоро будет играть «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».
Так политик намекнул на то, что в случае депортации артистов в Россию силовые ведомства могут начать их проверку на антироссийские высказывания. В разговоре с НСН депутат признался, что следил за произошедшим в скандале, и добавил, что музыкантов «ждут на Родине».
«Этот медийный скандал в Таиланде, безусловно, привлек мое внимание, мы сейчас внимательнее изучим, что и как они говорили. Тем более, есть шанс их принять на Родине, мы это сделаем с огромным удовольствием. Думаю, правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и тоже готовы отреагировать. Я пока не знаю, может, и есть какие-то уголовные дела. Понаблюдаем. Интересно, конечно, что с ними там происходит. Говорят, что в миграционном лагере сидят. Пусть к нам сюда прилетают, на Родине ждем», - сказал он.
Теперь, когда Би-2 остались без ложек, Луговой сказал изданию "Подъем", что «ребятам повезло, иначе у них ужин был бы где-нибудь в "Бутырке"». «Всё равно где-нибудь их поймают и обязательно в Россию экстрадируют», - не теряет надежды депутат.
Группу «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Каждому из артистов выписали денежный штраф в размере $95 с последующей депортацией из страны. Артисты почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции.
Семь музыкантов коллектива являются гражданами России, при этом четверо из них имеют израильское гражданство, один участник группы является гражданином Австралии, еще один имеет паспорт США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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