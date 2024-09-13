«Приняли без критики»: Новую солистку «СЛОТ» представили в нетипичном звучании

РОК ЖИВ



До начала выступления основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов и новая солистка были нарасхват, ведь гости и представители СМИ то и дело подходили к ним, стремясь познакомиться лично и задать пару вопросов. И если Равдина выдержала лишь 20 минут пристального внимания, затем удалившись от публики, то Лобанов беседовал со зрителями до последнего.

Группа «СЛОТ» долгое время не давала концертов, но уже выступала в обновленном составе в Казахстане в рамках Family Rock Fest. Тогда Лобанов в интервью НСН рассказал, что музыканты словно «вынырнули из омута». По его словам, публика тепло встретила новую солистку. Однако впереди у коллектива тур по городам России, даты в нем поставлены достаточно плотно. Первый концерт запланирован на 27 сентября, затем до конца года группа проведет более 20 выступлений, последнее в 2024 году пройдет в Москве 27 декабря.

Непосредственно на презентации новой вокалистки «Кэш» в беседе со спецкором НСН рассказал, что предстоящий тур музыканты ожидают с нетерпением, вместе с тем он станет своего рода спортивной тренировкой.

«Мы выступили в Казахстане, один концерт – все супер. Когда выступления идут подряд день за днем, конечно, это накладывает отпечаток. После презентации у нас запланировано три репетиции к туру. Первый город – Саратов. Это круто, мы в предвосхищении. Нам нужно, чтобы наша новая Даша просто втянулась, потому что так плотно она не ездила. Ей нужно втянуться, но она профессионал, понимает, что надо прежде всего следить за физическим состоянием. Это будет немножко спорт на выносливость», - пояснил основатель группы.

В 2024 году коллектив выпустил сборник лайвов за 2006-2023 годы под названием «Реквием». С приходом новой солистки был представлен сингл «С.М.Г.О.». Коллектив продолжает готовить новый материал, однако, по словам Лобанова, в рамках тура прозвучат лишь уже вышедшие релизы.

«Будем играть один новый трек, остальные пока только делаем, опаздываем. Нам поставили сроки, но мы в них вообще не попадаем. Текст следующего трека я, например, переписываю уже в четвертый раз, все никак не поймаю. Хочется, чтобы было красиво. Надеюсь, мы сейчас соберемся с мыслями и большой альбом будет весной. Нам нужен был тяжелый трек, каким и стал «С.М.Г.О.». Следующим синглом выпустим вообще нетяжелый, чуть ли не балладу. Затем будет еще тяжелее, а что будет потом, мы не знаем», - сказал он.

Как добавил «Кэш», рок в России жив, однако ему необходимо нечто новое.

«Все говорят, что вот-вот пойдет очередная волна, мы ждем. Пока не то, чтобы ее видно», - уточнил музыкант.