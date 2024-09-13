«Приняли без критики»: Новую солистку «СЛОТ» представили в нетипичном звучании
В преддверии тура по России новой вокалистке нужно следить за выносливостью, так как постоянные концерты - тот еще спорт, заявил НСН основатель и вокалист коллектива Игорь (Кэш) Лобанов.
Группа «СЛОТ» 12 сентября представила новую вокалистку на площадке клуба StereoPeople в центре Москвы.
В апреле Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива и также распустила свой проект «Нуки». В июле группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ».
На второй неделе сентября состоялась официальная презентация в формате полуакустического концерта. Выступления группы традиционно сопровождаются громким звучанием и ярким перфомансом, однако в этот вечер музыканты выбрали для себя нетипичный вариант звучания. Для этого даже пригласили музыканта Александра Андрюхина, который подыгрывал на клавишах.
РОК ЖИВ
До начала выступления основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов и новая солистка были нарасхват, ведь гости и представители СМИ то и дело подходили к ним, стремясь познакомиться лично и задать пару вопросов. И если Равдина выдержала лишь 20 минут пристального внимания, затем удалившись от публики, то Лобанов беседовал со зрителями до последнего.
Группа «СЛОТ» долгое время не давала концертов, но уже выступала в обновленном составе в Казахстане в рамках Family Rock Fest. Тогда Лобанов в интервью НСН рассказал, что музыканты словно «вынырнули из омута». По его словам, публика тепло встретила новую солистку. Однако впереди у коллектива тур по городам России, даты в нем поставлены достаточно плотно. Первый концерт запланирован на 27 сентября, затем до конца года группа проведет более 20 выступлений, последнее в 2024 году пройдет в Москве 27 декабря.
Непосредственно на презентации новой вокалистки «Кэш» в беседе со спецкором НСН рассказал, что предстоящий тур музыканты ожидают с нетерпением, вместе с тем он станет своего рода спортивной тренировкой.
«Мы выступили в Казахстане, один концерт – все супер. Когда выступления идут подряд день за днем, конечно, это накладывает отпечаток. После презентации у нас запланировано три репетиции к туру. Первый город – Саратов. Это круто, мы в предвосхищении. Нам нужно, чтобы наша новая Даша просто втянулась, потому что так плотно она не ездила. Ей нужно втянуться, но она профессионал, понимает, что надо прежде всего следить за физическим состоянием. Это будет немножко спорт на выносливость», - пояснил основатель группы.
В 2024 году коллектив выпустил сборник лайвов за 2006-2023 годы под названием «Реквием». С приходом новой солистки был представлен сингл «С.М.Г.О.». Коллектив продолжает готовить новый материал, однако, по словам Лобанова, в рамках тура прозвучат лишь уже вышедшие релизы.
«Будем играть один новый трек, остальные пока только делаем, опаздываем. Нам поставили сроки, но мы в них вообще не попадаем. Текст следующего трека я, например, переписываю уже в четвертый раз, все никак не поймаю. Хочется, чтобы было красиво. Надеюсь, мы сейчас соберемся с мыслями и большой альбом будет весной. Нам нужен был тяжелый трек, каким и стал «С.М.Г.О.». Следующим синглом выпустим вообще нетяжелый, чуть ли не балладу. Затем будет еще тяжелее, а что будет потом, мы не знаем», - сказал он.
Как добавил «Кэш», рок в России жив, однако ему необходимо нечто новое.
«Все говорят, что вот-вот пойдет очередная волна, мы ждем. Пока не то, чтобы ее видно», - уточнил музыкант.
КАМЕРНЫЙ СТИЛЬ
Уже со сцены он заявил, что в этот вечер музыканты выбрали акустику специально, чтобы показать прекрасный вокал новой вокалистки. Сама фронтвумен тоже сказала пару слов перед выступлением, но призналась публике, что волнуется. Впрочем, эмоции не помешали выступлению.
Открыть программу решили последним релизом «С.М.Т.О». В полуакустике песня звучала непривычно, но мощный вокал Дарьи Равдиной позволил сохранить мощную энергетику трека. С первым же номером вокалистке вручили букет цветов из зрительного зала. Следом музыканты сыграли «2 войны» из второго студийного альбома, выпущенного в 2006 году. В рамках небольшого концерта исполнили и песню «Ангел или демон». Зал охотно подпевал знакомым строчкам и горячо поддерживал новоявленную солистку. В какой-то момент гости вечера даже спели хором.
После выступления зрители стремились еще раз выразить поддержку новой солистке. Равдина призналась спецкору НСН, что с нетерпением ожидает тура, но волнуется. По ее словам, фанаты группы приняли ее тепло, без критики. Казалось, общая камерность вечера дополнительно сблизила исполнителей со зрителями.
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