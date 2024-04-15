«С кем ты и где ты?»: «СЛОТ» ищет замену Нуки и хочет быть «со своими»
На замену Нуки рассматривается несколько вокалисток, однако среди них нет громких имен, сказал в эфире НСН Игорь Лобанов, отметив, что сегодня больше нельзя быть аполитичными.
Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в интервью НСН рассказал о поисках новой вокалистки и будущем группы.
4 апреля вокалистка «СЛОТ» Дария Ставрович (Нуки) сообщила, что уходит из группы. После этого музыканты взяли паузу, решая, что дальше будет с группой, после чего «Кэш» объявил, что 24 мая даст акустический концерт в Череповце.
«24 мая будет мой личный концерт, я просто приеду с акустикой и книжкой стихов, которая недавно вышла, а реформа "СЛОТ" сейчас пока на стадии замены. Это максимально сложная задача заменить такого человека, как Нуки, но мы в процессе. Если на момент 2006 года, когда Нуки приходила, это просто была бешеная удача, потому что никого не было, единственный возможный вариант достался нам, то сейчас девчонки есть. Нельзя сказать, что выбор огромен, но реально поют, есть экстремальный вокал, все миксуется, все круто, умеют. Более того, мы еще ничего не объявляли, а наш менеджмент засыпали предложениями разные певицы», - сказал Лобанов.
По его словам, среди кандидаток на замену Нуки нет известных певиц с громкими именами.
«Технический уровень, который нам нужен, уровень Нуки, - это высший пилотаж. Таких людей мало, никто из известных не справится, очень большой набор требований. Это вокал, харизма, симпатичный лук, энергетика, а вокал вмещает в себя столько… Вспомним Уинстона Черчилля: "Любой хаос - это новые возможности", мы видим, что они есть. Для многих большая трагедия, что такого состава уже нет, но главный посыл умещается в четыре буквы – СЛОТ. Мы видим отклик, что людям надо, чтобы мы были здесь. Бросать их – это предательство, это не наша история. Что касается стиля группы, мы продолжим так же не понимать, что мы делаем в следующем альбоме или треке. Мы просто будем делать, и все. Многие переживают, а коллеги бешено поддерживают, всем им респект и уважуха», - поблагодарил «Кэш».
При этом лидер «СЛОТ» отметил, что прошло время «аполитичности» и надо определяться « с кем ты».
«Мы всегда были ребята аполитичные, а сейчас так нельзя, надо выбирать, где ты и с кем ты. Это касается не музыки или какой-то одной группы, надо объединяться здесь, внутри нашей страны, так мы выживем. Надо быть своим со своими, это единственное, что возможно, остальное абстракция», - заключил собеседник НСН.
С середины февраля группа «СЛОТ» столкнулась с отменой или переносом большинства концертов. Сразу после ухода Нуки «Кэш» говорил «Радиоточке НСН», что музыканты «в шоке».
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