«С кем ты и где ты?»: «СЛОТ» ищет замену Нуки и хочет быть «со своими»

Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в интервью НСН рассказал о поисках новой вокалистки и будущем группы.

4 апреля вокалистка «СЛОТ» Дария Ставрович (Нуки) сообщила, что уходит из группы. После этого музыканты взяли паузу, решая, что дальше будет с группой, после чего «Кэш» объявил, что 24 мая даст акустический концерт в Череповце.