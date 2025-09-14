Шаман, Фук и Amre: Названы фавориты «Интервидения-2025»

В конкурсе примут участие 23 страны из ближнего и дальнего зарубежья: от Латинской Америки до Азии. Россию на «Интервидении-2025» представит заслуженный артист России, певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сцену конкурса он выйдет с песней «Прямо по сердцу» под номером девять.

УЧАСТНИКИ

В 2025 году в «Интервидении» примут участие музыканты из 23 стран, хотя изначально о желании приехать на конкурс заявили более 25 государств.

От участия в конкурсе в России отказался Азербайджан, зато неожиданно для многих на мероприятии будет выступать певец из США. Страну представит наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард с композицией «We are champions» («Мы — чемпионы»). СМИ уже окрестили его «сыном» поп-короля Майкла Джексона.