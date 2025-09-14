Шаман, Фук и Amre: Названы фавориты «Интервидения-2025»
Среди фаворитов выделяют певцов из Казахстана, Кыргызстана, Вьетнама, и, конечно, России.
Ровно через шесть дней в Москве состоится возрожденный международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие пройдет на «Live Арене» 20 сентября. Слоган смотра: «Музыка в сердце твоей страны», а его цель — объединить исполнителей из разных стран, говорящих на одном языке — языке музыки.
В конкурсе примут участие 23 страны из ближнего и дальнего зарубежья: от Латинской Америки до Азии. Россию на «Интервидении-2025» представит заслуженный артист России, певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сцену конкурса он выйдет с песней «Прямо по сердцу» под номером девять.
УЧАСТНИКИ
В 2025 году в «Интервидении» примут участие музыканты из 23 стран, хотя изначально о желании приехать на конкурс заявили более 25 государств.
От участия в конкурсе в России отказался Азербайджан, зато неожиданно для многих на мероприятии будет выступать певец из США. Страну представит наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард с композицией «We are champions» («Мы — чемпионы»). СМИ уже окрестили его «сыном» поп-короля Майкла Джексона.
В 2010 году вместе с другими артистами Ховард выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР «Ke Nako». Продюсер коллектива «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова в беседе с НСН допустила, что исполнитель сможет достойно представить США на конкурсе.
«Сейчас возрождается мода на истинные ценности, а музыка поп-короля Майкла Джексона — вечная. Наверное, есть такое душевное стремление у публики к нормальной музыке, Америка сделала хороший выбор. Я не очень хорошо знакома с творчеством этого исполнителя, надеюсь, это будет близко к музыке Майкла Джексона», - сказала она.
В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН подчеркнул, что «связь» участника от США с Джексоном не отразится на качестве выступления.
«Не важно, кто принимает участие от США, Ховард или Петя. Если он достойный артист, который сможет обратить на себя внимание, значит, за ним пойдут люди», - добавил он.
Россию представит Шаман с песней «Прямо по сердцу». Специально для конкурса ее написал музыкант и продюсер Максим Фадеев.
«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего. Шаман берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво... Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков», - сказал Фадеев в интервью «Газете.Ru».
По его словам, изначально трек создавался не конкретно для Шамана, так как композитор не знал, что Россию будет представлять именно Ярослав Дронов. Сам певец рассказал, что Фадеев споет вместе с ним на бэк-вокале на «Интервидении».
Последней страной, представившей своего участника для «Интервидения», стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). За это государство выступит Саиф Аль-Али. Он уже принимал участие в конкурсе «Мелодия БРИКС», который прошел в октябре 2024 года в Ульяновске.
В разговоре со специальным корреспондентом НСН певец рассказал, что уже четвертый раз приехал в Москву, а его самым любимым блюдом в России является борщ, так как к нему можно добавить сметану и вкусный хлеб. В своей песне «Рука об руку к миру» он призывает все страны взяться за руки и сплотиться на пути к согласию.
ФАВОРИТЫ
Среди фаворитов конкурса — участники из Казахстана и Таджикистана Ернар Садирбаев и Фаррух Хасанов, так как они уже известны российским зрителям по музыкальным телевизионным проектам. При этом многие пользователи в Сети особо выделяют певца из Вьетнама Дык Фука, который исполнит свою песню «Небесный принц Phu Dong» на вьетнамском и английском языках.
Кстати, вьетнамская делегация проявила особую дружелюбность на полях «Интервидения», приготовив для каждого участника традиционные вьетнамские головные уборы, украшенные флагами стран других конкурсантов, передает спецкор НСН.
Накануне автор конкурсной песни России Максим Фадеев назвал свой ТОП-3 исполнителей на «Интервидении». Среди них тоже оказался Дык Фук. Наравне с ним продюсер также выделил исполнителя из Казахстана Amre (Ернар Садирбаев) и трио «Nomad» из Киргизии.
Участника от своей страны, как и члены международного жюри на предстоящем конкурсе, в оценочный лист Фадеев включать не стал, так как по правилам голосовать за соотечественников им будет нельзя.
Музыкальный критик Сергей Соседов тоже выделил участника из Казахстана, хотя и признался, что большинство конкурсантов «Интервидения» ему пока незнакомы.
«Голос хороший, гибкий, есть стиль и чувство ритма. Но мы должны увидеть все-таки его на большой сцене, чтобы сделать свои выводы», - добавил он в интервью ОСН.
Между тем, Соседов предположил, что участница от Белоруссии Анастасия Кравченко не сможет победить в конкурсе, так как, по словам критика, ей «не хватает масштаба в голосе».
При этом, по мнению народного артиста России, продюсера, композитора Игоря Матвиенко, который вошел в состав международного жури от РФ, Шаман точно попадет в тройку лучших на «Интервидении-2025».
«Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у Шамана велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет», - сказал он спецкору НСН.
В свою очередь певица, народная артистка России Лариса Долина убеждена, что на «Интервидении» победит именно Шаман.
«Уверенно чувствует себя на сцене — это подкупает. Я убеждена, что он победит на "Интервидении"», - приводит ее слова ТАСС.
ЖЕРЕБЬЕВКА
10 сентября в Москве в Национальном центре «Россия» состоялась жеребьевка участников конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие прошло в стиле русского чаепития. Участники крутили барабан с большим самоваром с логотипом конкурса и наливали кипяток с специальные термокружки, на которых и отображался номер.
По итогам жеребьевки стало известно, что конкурс откроет певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар с песней «Гуагуанко». Закрывать программу предстоит исполнителю из Индии Раухану Малику с композицией «Любовь». Конкурсант из России Шаман будет выступать под номером девять.
Участники выйдут на сцену «Интервидения» 20 сентября в следующем порядке: Куба, Кыргызстан, Китай, Египет, США, Кения, Казахстан, ОАЭ, Россия, Бразилия, Таджикистан, Катар, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Колумбия, Эфиопия, Венесуэла, Сербия, ЮАР, Вьетнам, Белоруссия, Узбекистан, Индия.
Победитель «Интервидения-2025» получит 30 млн рублей. Ведущими конкурса от России станут певец, актер Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина. Их имена объявили 12 сентября.
Международный конкурс «Интервидение» появился в начале 1960-х годов. Он на протяжении нескольких лет проходил в польском Сопоте. В 1972 году победу в конкурсе одержал Лев Лещенко с песней «За того парня». В нем в том числе принимали участие Алла Пугачева, Николай Гнатюк и Анне Вески.
Конкурс перестали проводить в 1993 году. Он возродился в 2008-м под названием «Пять звезд. Интервидение». Тогда в Сочи выступили представители 11 стран.
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что давно дружит с американским певцом Брэндоном Ховардом, который будет представлять США на «Интервидении», и сообщил, что музыкант сам попросил его создать ему образ для конкурса в РФ.
