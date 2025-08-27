Американская группа Onyx предложила создать «Интервидение» для рэперов

Рэперы из группы Onyx в эфире НСН призвали создавать больше песенных конкурсов по типу «Интервидения».

Музыканты легендарной в 1990-е годы рэп-группы из Нью-Йорка Onyx в беседе с НСН заявили о готовности помочь в организации аналога песенного конкурса «Интервидение» для хип-хоп-исполнителей.

«Граффити и слэм!»: Рэпер ST рад приезду в Россию легендарного Onyx

Музыканты из Onyx ранее признались, что были впечатлены историей и замыслом музыкального конкурса «Интервидение» и готовы стать послами смотра либо выступить на нем. Группа также поделилась мнением, что подобные проекты играют большую роль в налаживании мостов между государствами и их культурами, и музыка «действительно объединяет людей». Музыканты отметили, что музыка будет интереснее и быстрее развиваться, если число песенных конкурсов будет расти.

«Конкурсы только для рэперов уже существуют. В прошлом году мы были на международной премии уличной культуры «Кардо» в Ставрополе и предложили включить рэп в качестве одного из направлений. В этом году мы выступили соорганизаторами и членами жюри на отборочном конкурсе в Москве, а в августе ребята со всего мира соревновались в гранд-финале. Если у «Интервидения» есть желание сделать отдельный рэп-конкурс, мы готовы помочь с организацией и проследить, чтобы все прошло на высшем уровне. Чем больше подобных мероприятий будет проходить, тем быстрее и интереснее будет развиваться музыка, особенно это важно, когда мы говорим о международных мероприятиях, где могут быть представлены артисты со всего мира», — сказали собеседники НСН.
«Канье, Шнур и беспредел!»: Музыкальная индустрия пережила «турбулентный год»

По словам артистов, существование музыкальных конкурсов, разделенных по жанрам, — это нормальное явление.

«Вполне нормально, что существуют конкурсы, разделенные по жанрам. Достаточно сложно было бы выявить победителя из пары рэп-артиста и джазовой певицы. На подобные мероприятия стоит чаще приглашать хип-хоп артистов, но в тоже время надо понимать, что хип-хоп является очень серьезным культурным явлением и когда им начинают заниматься люди, далекие от этой культуры, это превращается в клоунаду», — отметили рэперы.

«Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов). Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у «Интервидения» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИнтервидениеРэперМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры