«Мы всегда старались все предусмотреть и принимали все необходимые решения по безопасности. Сейчас еще больше все ужесточать не вижу смысла. В конечном итоге люди, которые идут на мероприятия, хотят отдохнуть в расслабленной атмосфере, без напряжения. В этом и есть наша работа. Мы уже дошли до того, что используем холодную пиротехнику, которая не горит. Нами принимаются все меры, которые возможны. Сейчас еще накладывать какие-то ужесточения не вижу никакой необходимости», - рассказал он.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН также не поддержал новый закон о безопасности зрелищных мероприятий и отметил, что он пытается наделить промоутеров и организаторов ответственностью за госбезопасность, за которую они отвечать не должны.



