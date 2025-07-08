Техорганизатор «Интервидения» заявил о чрезмерном регулировании индустрии развлечений

Дмитрий Яковлевский в пресс-центре НСН заявил, что не видит никакого смысла ужесточать регулирование безопасности концертов и мероприятий, так как люди приходят туда расслабиться, а не быть в напряжении.

Организаторы мероприятий сегодня используют все возможные ухищрения, чтобы обеспечить зрителям безопасность, поэтому непонятно, зачем нужны дополнительные ужесточения, которые подразумевает новый закон о безопасности массовых мероприятий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член оргсостава по техническому обеспечению «Интервидения» Дмитрий Яковлевский.

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«Мы всегда старались все предусмотреть и принимали все необходимые решения по безопасности. Сейчас еще больше все ужесточать не вижу смысла. В конечном итоге люди, которые идут на мероприятия, хотят отдохнуть в расслабленной атмосфере, без напряжения. В этом и есть наша работа. Мы уже дошли до того, что используем холодную пиротехнику, которая не горит. Нами принимаются все меры, которые возможны. Сейчас еще накладывать какие-то ужесточения не вижу никакой необходимости», - рассказал он.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН также не поддержал новый закон о безопасности зрелищных мероприятий и отметил, что он пытается наделить промоутеров и организаторов ответственностью за госбезопасность, за которую они отвечать не должны.


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ФОТО: РИА Новости
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