Аншлаг или Мизулина: Чего ждать «Тату» от первого концерта в Москве
Песня «Я сошла с ума» может вызвать недовольство защитников традиционных ценностей, сказал в эфире НСН Леонид Дзюник, а Иван Шаповалов призвал не спешить с выводами о концертных перспективах «Тату».
Группа «Тату» сегодня востребована, и ей нужно выступать, однако к их главным хитам могут возникнуть вопросы у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, предположил в интервью НСН бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник.
Ранее группа «Тату» анонсировала первый после воссоединения Елены Катиной и Юлии Волковой концерт в Москве, который запланирован на конец октября. Дзюник подтвердил, что их творчество сегодня интересно зрителям, признавшись, что беспокоится из-за песни «Я сошла с ума».
«Пока есть интерес к группе "Тату", они востребованы, у людей есть желание снова видеть девчонок совместно. Им надо выступать, но я боюсь, что в случае исполнения одной из главных песен, "Я сошла с ума", концертом будет недовольна мадам Мизулина, которая может усмотреть в ней пропаганду нетрадиционных ценностей. Такая же реакция может быть на песню "All about us". Песня "Нас не догонят" еще может ассоциироваться со спортивными победами России, а из второго альбома, по большому счету, и спеть нечего, Чтобы снова обрести большую популярность и выходить на сцену, им нужно подбирать новый репертуар», - считает Дзюник.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов, отвечая на вопрос НСН, ждать ли выступлений Волковой с Катиной на больших площадках и солдаутов на их концертах, сказал: «Время покажет».
В начале июня 2025 года участницы группы «Тату» объявили в соцсетях о воссоединении, а в середине июля выступили в Крыму. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ранее говорил «Радиоточке НСН», что группа «Тату» показала свою смелость, решив выступить в Крыму. При этом он высказал мнение, что в этот регион не стоит пускать «непонятные» группы, напомнив, что образ «Тату» ассоциируется у россиян с нетрадиционными ценностями.
