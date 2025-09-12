Группа «Тату» сегодня востребована, и ей нужно выступать, однако к их главным хитам могут возникнуть вопросы у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, предположил в интервью НСН бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник.

Ранее группа «Тату» анонсировала первый после воссоединения Елены Катиной и Юлии Волковой концерт в Москве, который запланирован на конец октября. Дзюник подтвердил, что их творчество сегодня интересно зрителям, признавшись, что беспокоится из-за песни «Я сошла с ума».