Иллюзии проката: «Пророк», «Август» и сказки обеспечили кинотеатрам миллиардные сборы
Сразу девять фильмов по итогу 2025 года заработали в прокате больше миллиарда рублей, при этом кинотеатры, несмотря на жанровое разнообразие в афише, недосчитались миллионов зрителей.
В 2025 году кинотеатры обновили рекорд по числу фильмов, собравших миллиард рублей в прокате. Самым кассовым проектом стала новогодняя премьера «Волшебник Изумрудного города». По результатам проката в этом году миллиард рублей и больше заработали сразу девять картин, притом только одна из них – зарубежная. Это лучший показатель последних лет. Для сравнения, в 2024 год схожий результат показали лишь семь проектов, в 2023 – четыре, а в 2022 году и вовсе три, два из которых зарубежные. Однако по числу зрителей все не так однозначно.
ОТТОК ЗРИТЕЛЕЙ И НЕХВАТКА ЖАНРОВ
Еще в начале декабря стало известно, что за 11 месяцев 2025 года кинотеатры недосчитались 8% зрителей. Как пояснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, такая ситуация сложилась на фоне отсутствия жанрового разнообразия в прокате.
«Зрителям нечего смотреть в кинотеатрах. Большое количество сегментов аудитории не находят для себя интересные по жанру, сюжетам, философии фильмы, поэтому они в кинотеатры не идут. Смотрят контент на стримингах. Помимо семейного кино фильмов каких-либо других жанров катастрофически мало, недостаточно», - заявил он.
На отток зрителей из кинотеатров повлияло и неравномерное распределение кинопремьер по году. Так, в 2025 год начался с уже традиционных сказок в новогоднем прокате, за ними последовало несколько громких кассовых фильмов, но с наступлением лета индустрия будто замерла. Затем кинохождение возобновилось осенью с выходом новых громких картин.
По словам Исаева, при более равномерном распределении релизов по году аудитория бы видела, что в кинотеатрах постоянно выходят новые интересные новинки в разных жанрах. Это бы поддерживало системность кинохождения. При этом люди бы понимали, что в каждые выходные в кинотеатрах есть что посмотреть.
«Люди ходят на комедии, люди ходят на достойное, хорошо сделанное историческое кино, детективы, боевики, драмы. Просто эти фильмы должны создаваться на высоком уровне, с хорошим масштабом. Главное, с достойной, заметной рекламной кампанией, чтобы зритель о них знал, чтобы создавать вокруг них некую событийность», - уточнил он.
По словам собеседника НСН, сегодня в российском прокате не хватает среднего сегмента фильмов, которые собирали бы 300-700 миллионов.
«Их должно быть порядка 40-50 в течение года. Такой фильм должен выходить при хорошем раскладе каждую неделю. А у нас таких картин выходит не более 20 в год в последнее время», - сказал Исаев.
Впрочем, без приятных удивлений в 2025 году тоже не обошлось. К примеру, вышедшая в апреле картина «Батя 2. Дед» освоила в прокате почти 1,6 миллиарда рублей. Также неожиданным для кинотеатров стал результат фильма «На деревню дедушке», заметил собеседник НСН. Стартовавший в июне фильм собрал в прокате 854 миллиона рублей.
ОТ ВОЛШЕБНИКА ДО БОГАТЫРЯ
Самым кассовым релизом по итогу 2025 года стала картина Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Фильм стартовал в кинотеатрах с 1 января, и собрал более 3,3 миллиарда рублей, охватив свыше семи миллионов зрителей. Аудитория в целом приняли картину тепло, но нашлись и те, кого расстроило отсутствие финала и развязки истории. Второй фильм франшизы «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» в российских кинотеатрах обещают представить в 2027 году.
Еще одна премьера новогодних праздников, картина «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко показала второй лучший результат года. Общая касса сюжетного расширения франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли - 2,6 миллиарда рублей. Проект посмотрело более шести миллионов зрителей.
Замкнул тройку лидеров фильм «Иллюзия обмана 3», сборы которого превысили 1,7 миллиарда рублей. Это единственный зарубежный релиз в топе самых кассовых картин. Премьера в кинотеатрах состоялась в середине ноября. Новой части франшизы помог не только успешный бренд и отложенный интерес к зарубежному контенту, но и высокое кинохождение с учетом прочих премьер осени.
ПУШКИН И БАТЯ УДИВИЛИ
В шаге от топ-3 расположился фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера состоялась 14 февраля. По итогу проката «Пророк» собрал почти 3,5 миллиона зрителей, что принесло ему кассу, превышающую 1,6 миллиарда рублей.
Сарафанное радио картины было противоречивым из-за смелого музыкального решения: в фильме о великом русском поэте звучит рэп. Однако критики по достоинству оценили такой подход, номинировав фильм на престижную российскую кинопремию «Белый слон».
На 41,7 миллиона меньше в прокате заработала комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед». Премьера состоялась 4 апреля. Сборы составили почти 1,6 миллиарда рублей. При этом аудитория продолжения франшизы составила свыше 3,7 миллиона человек – больше, чем у фильма об Александре Пушкине. Также стоит отметить, что первая часть, представленная в 2020 года, освоила лишь 507 миллионов рублей.
ТРИУМФ «АВГУСТА»
На шестой строчке самых кассовых релизов 2025 года разместился фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Премьера картины по роману писателя Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» могла состояться еще в марте 2025 года под названием «Момент истины». Однако релиз под новым названием перенесли на 25 сентября.
К 22 октября фильм преодолел отметку в миллиард рублей, фильм посмотрело 3,4 миллиона зрителей. Еще через месяц стало известно, что в прокат выйдет расширенная версия картины. К тому моменту ее сборы уже превышали 1,4 миллиарда рублей. Команда проекта отметила: новую версию можно будет увидеть лишь в кинотеатрах, не предусмотрено даже телевизионного показа в будущем.
В итоге «Августу» удалось не просто собрать в прокате больше 1,5 миллиарда рублей, но и запомниться зрителям. Проект стал лучшим фильмом 2025 года по опросу ВЦИОМ и также возглавил топ по запросам на сайте «Кино-Театр.Ру» в 2025 году.
СКАЗОЧКИ И МОНСТРЫ
На 23 октября 2025 года был запланирован выход сразу трех релизов для детской и семейной аудитории, и два из них по итогу проката пополнили список самых кассовых фильмов года. Обе картины заработали миллиард уже к началу ноября. При этом «Горынычу» Дмитрия Хонина с Александром Петровым в главной роли удалось сделать это на четыре дня раньше. По итогу проката фильм заработал больше 1,5 миллиарда рублей. Его аудитория составила 4 миллиона человек.
Фэнтези «Алиса в Стране чудес» молодого режиссера Юрия Хмельницкого собрала немногим меньше, около 1,2 миллиарда рублей. При этом по числу зрителей «Алиса» отстала от «Горыныча» почти на миллион человек.
Несмотря на кассу, отзывы о картинах были противоречивы. Помимо прочего рейтинг «Горыныча» на «Кинопоиске» - 6.8, а у «Алисы» - всего 5.5, что недостаточно для фильмов-миллиардеров. Если «Горыныча» в основном ругали за сюжет, то в случае с «Алисой» зрителям не понравились костюмы. Подвергся критике и сюжет, который имел мало общего с произведением Льюиса Кэрролла. Однако больше всего негативных отзывов было связано с актерскими данными Анны Пересильд, которая воплотила в кино роль Алисы.
Девятым и последним фильмом-миллиардером стал «Кракен» с Александром Петровым, Виктором Добронравовым, Алексеем Гуськовым и Сергеем Гармашем. Его сборы составили 1,1 миллиарда рублей, а число зрителей – 2,5 миллиона человек.
В ШАГЕ ОТ МИЛЛИАРДА
В шаге от миллиардных сборов расположился фильм «Дракула» французского режиссера Люка Бессона. В российском прокате он собрал более 1,7 миллиона зрителей и освоил более 936 миллионов рублей, хотя кинотеатры допускали, что сборы не превысят 300 миллионов рублей.
В топ-20 самых кассовых картин года также вошли «Папины дочки. Мама вернулась» (914,7 миллиона рублей), «На деревню дедушке» (854 миллиона рублей), «Красный шелк» (688,6 миллиона рублей), «В списках не значился» (644,3 миллиона рублей), «Царевна-лягушка» (594 миллионов рублей), «Пальма 2» (512,1 миллиона рублей), «Мажор в Дубае» (500,3 миллиона рублей) и «Балерина» (452,9 миллиона рублей).
Также в этом списке «Ёлки 11» (640,8 миллиона рублей) и «Домовенок Кузя» (581,1 миллиона рублей). Оба фильма вышли в прокат еще в конце 2024 года, но дорабатывали по кассе в начале 2025 года.
