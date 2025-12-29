По словам Исаева, при более равномерном распределении релизов по году аудитория бы видела, что в кинотеатрах постоянно выходят новые интересные новинки в разных жанрах. Это бы поддерживало системность кинохождения. При этом люди бы понимали, что в каждые выходные в кинотеатрах есть что посмотреть.

«Люди ходят на комедии, люди ходят на достойное, хорошо сделанное историческое кино, детективы, боевики, драмы. Просто эти фильмы должны создаваться на высоком уровне, с хорошим масштабом. Главное, с достойной, заметной рекламной кампанией, чтобы зритель о них знал, чтобы создавать вокруг них некую событийность», - уточнил он.

По словам собеседника НСН, сегодня в российском прокате не хватает среднего сегмента фильмов, которые собирали бы 300-700 миллионов.

«Их должно быть порядка 40-50 в течение года. Такой фильм должен выходить при хорошем раскладе каждую неделю. А у нас таких картин выходит не более 20 в год в последнее время», - сказал Исаев.

Впрочем, без приятных удивлений в 2025 году тоже не обошлось. К примеру, вышедшая в апреле картина «Батя 2. Дед» освоила в прокате почти 1,6 миллиарда рублей. Также неожиданным для кинотеатров стал результат фильма «На деревню дедушке», заметил собеседник НСН. Стартовавший в июне фильм собрал в прокате 854 миллиона рублей.