«Алена, Блин!» слила в Сеть отрывок песни Шамана для «Интервидения»

«ПРЯМО ПО СЕРДЦУ»

Видео с ночной репетиции Шамана перед мероприятием в Сеть слила скандальная светская журналистка Алена Жигалова, более известная под псевдонимом «Алена, Блин!». Поклонники знают ее по интервью со звездами шоу-бизнеса, которые она публикует на своем канале.

Она в том числе известна благодаря интервью с балериной Анастасией Волочковой, после которого Жигалову обвинили в том, что она специально предлагала знаменитости алкоголь во время записи программы. В последнее время журналистка стала популярнее, благодаря участию в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Звезды в джунглях» и во втором сезоне «Сокровища императора».