«Алена, Блин!» слила в Сеть отрывок песни Шамана для «Интервидения»
Конкурсная песня называется «Прямо по сердцу». Ее написал композитор Максим Фадеев.
В Сети появился отрывок песни российского музыкального исполнителя Шамана (Ярослав Дронов), с которой он должен выступить на международном конкурсе «Интервидение» 20 сентября 2025 года. Премьера песни была намечена на 7 июня. Новую композицию певец должен был исполнить на «Премии МУЗ-ТВ». Однако в интернете уже появились отрывки из его композиции.
«ПРЯМО ПО СЕРДЦУ»
Видео с ночной репетиции Шамана перед мероприятием в Сеть слила скандальная светская журналистка Алена Жигалова, более известная под псевдонимом «Алена, Блин!». Поклонники знают ее по интервью со звездами шоу-бизнеса, которые она публикует на своем канале.
Она в том числе известна благодаря интервью с балериной Анастасией Волочковой, после которого Жигалову обвинили в том, что она специально предлагала знаменитости алкоголь во время записи программы. В последнее время журналистка стала популярнее, благодаря участию в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Звезды в джунглях» и во втором сезоне «Сокровища императора».
Отрывок из новой песни Шамана для «Интервидения» «Прямо по сердцу» Жигалова разместила в своем Telegram-канале «Алена, блин!».
«Эксклюзив: кадры с ночной репетиции SHAMAN’a перед "Премией МУЗ-ТВ", на которых вы впервые можете услышать отрывок его конкурсной песни для "Интервидения"», - написала она под видео.
На кадрах видно, как Ярослав Дронов в белом костюме поднимается на сцену под свою новую песню. За ним следует глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Известно, что она находится в отношениях с певцом. На видео четко слышна строчка из песни: «Ты сказала мне…».
Позже Тelegram-канала «Baza» тоже опубликовал кадры, на которых Шаман в одной из музыкальных студий репетирует свой новый трек. Он поет: «Это любовь разбила мои сны, остатки от весны. Это любовь…».
ПЕСНЯ ФАДЕЕВА
Известно, что песню «Прямо по сердцу» для участника «Интервидения» от России написал композитор и продюсер Максим Фадеев.
«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», - сказал сам Фадеев в беседе с изданием «Газета.Ru».
При этом продюсер отметил, что изначально трек создавался не конкретно для Шамана, так как композитор не знал, что Россию будет представлять именно Дронов. По словам Фадеева, в песне присутствуют «уверенные высокие ноты», но в итоге ее тональность менять не пришлось.
«Шаман берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво... Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков», - объяснил звездный продюсер.
Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве на стадионе «Live Арена». Слоган мероприятия: «Музыка — в сердце твоей страны». Ожидается, что участие в конкурсе примут представители около 25 стран, в том числе Белоруссии, Кыргызстана, а также государств Африки и Латинской Америки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее певица и общественный деятель Диана Гурцкая в беседе со специальным корреспондентом НСН восхитилась талантом и человеческими качествами музыкального исполнителя Шамана.
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