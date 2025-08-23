Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей

Приз за победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» составит 30 млн рублей. Об этом рассказал глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Участие в «Интервидении» подтвердили США и еще 20 стран

«Победителю конкурса будет вручен Кубок "Интервидения" и денежный приз размером 30 миллионов рублей», - отметил дипломат в беседе с ТАСС.

По словам Алимова, такая крупная сумма - стимул для конкурсантов и повышение престижа смотра.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов).

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
