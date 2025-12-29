В Госдуме заявили, что рекламу в Telegram запрещать не планируют

Рекламу в Telegram запрещать не планируют. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Аудитория рассыплется»: Достанутся ли «MAX» пользователи «WhatsApp»

Он отметил, что Telegram одним из первых поддержал закон о маркировке интернет-рекламы, и в настоящий момент предлагает как размещение рекламной информации у инфлюенсеров и в чат-ботах, так и официальную рекламную платформу.

Парламентарий добавил, что после ввода запрета на рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) основными площадками для рекламоателей стали VK, TikTok и Telegram.

Ранее в России призвали кратно увеличить штрафы за размещение рекламы в запрещённых в стране зарубежных соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

